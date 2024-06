Gwiazdor nie pojechał na Euro i tak się "bawi". Totalna głupota

Nicola Zalewski to jeden z siedmiu zawodników AS Romy, który znalazł miejsce w składzie swojej reprezentacji na Euro 2024. Oprócz niego do kadry Włoch włączeni zostali Gianluca Mancini, Stephan El Shaarawy, Bryan Cristante i Lorenzo Pellegrini, z Belgią na turniej pojechał Romelu Lukaku, a z Turcją Zeki Celik. W tym gronie zabrakło Angelino.

Angelino przesadza w trakcie Euro 2024. Nie pojechał na turniej i się "bawi"

Angelino ma już 27 lat i nadal nie zaliczył debiutu w reprezentacji Hiszpanii, nawet kiedy grał znakomicie w RB Lipsk. Niemiecki klub uznał jednak, że Hiszpan znacznie obniżył loty i w styczniu wypożyczył go do AS Romy, a już tego lata sprzedał go za zaledwie pięć milionów euro. Lewy obrońca ma za sobą średnio udany sezon, więc na Euro 2024 nie pojechał.

Teraz czeka, aż z turnieju wrócą koledzy i na dobre rozpoczną się treningi AS Romy przed kolejnym sezonem. W tym czasie najwyraźniej Hiszpan się nudzi, bo media społecznościowe obiegł materiał wideo z jego nietypowych zabaw.

Na relacji w serwisie Instagram Angelino pokazał, jak przeskakuje przez płonące ognisko. "Meigas Foras" - napisał Hiszpan, co w języku galicyjskim oznacza "czarownice zniknęły". Na kilkunastosekundowym wideo widzimy, jak 27-latek w klapkach trzy razy przeskakuje nad palącym się ogniskiem. Zdecydowanie nie jest to najbezpieczniejsza zabawa.

"Granie z nim przez cały sezon było jak igranie z ogniem" - żartuje z obrońcy AS Romy profil Radio Romanista w serwisie X, który udostępnił wideo. Dla klubu ze stolicy Włoch Angelino zagrał 20 meczów, w których zdobył jedną asystę.