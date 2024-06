Media: Oto nowy klub Wojciecha Szczęsnego. Juventus jeszcze na nim zarobi

Przyszłość Wojciecha Szczęsnego wydaje się coraz bardziej klarowna. Już kilka tygodni temu media informowały, że dołączy do Al-Nassr. I choć w sprawie dochodziło do kilku zwrotów akcji, które miały rzekomo zablokować transfer, to teraz pojawiły się nowe wieści. Okazuje się, że kluby w końcu doszły do porozumienia w sprawie kwoty transakcji. Poinformowano nawet, kiedy bramkarz podpisze kontrakt.

