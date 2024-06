Mistrz świata wraca do gry! Poprowadzi rewelację sezonu Serie A

Choć uwaga większości piłkarskiej Europy skoncentrowana jest teraz na zbliżającym się EURO, to w wielu zagranicznych ligach trwają już powoli przygotowania do nowego sezonu. Przynajmniej jeśli chodzi o obsadę trenerską. Sporo dzieje się w Serie A. Vincenzo Italiano został szkoleniowcem w Bologni, którą na rzecz Juventusu opuścił Thiago Motta. Nowego trenera będzie miała także Monza. To legenda futbolu.

