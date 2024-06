Były trener Legii znalazł nową pracę. Sensacyjnie wieści płyną z Serie A

9 kwietnia br. Kosta Runjaic został zwolniony z Legii Warszawa, gdzie pracował od lipca 2022 r.. Zastąpił go Goncalo Feio. 53-letni Niemiec od tego czasu pozostaje bezrobotny, choć pojawiły się spekulacje, że może objąć największego rywala swojego poprzedniego pracodawcy - Lecha Poznań. Ostatecznie do tego nie doszło.

Sensacyjnie wieści z Włoch. Były trener Legii ma nową pracę

Kontrakt Runjaicia w Legii obowiązywał do końca czerwca 2026 r., co oznacza, że klub z Warszawy wciąż musi wypłacać mu pensję, chyba że trener podejmie nową pracę. Do tego jest bardzo blisko, albowiem jak podaje włoska telewizja SkySport i tamtejszy dziennikarz Gianluca Di Marzio, Kosta Runjaic ma zostać nowym trenerem Udinese. To klub, który w ostatnim sezonie Serie A zajął 15. miejsce. Ostatnio zespół jako tymczasowy szkoleniowiec prowadził Fabio Cannavaro.

"Prowadzący Legię Warszawa Runjaic wyróżnił się w Lidze Konferencji, pokonując Aston Villę i AZ Alkmaar. Trener z nowoczesnymi pomysłami uratował Pogoń Szczecin z rozpaczliwej sytuacji w Polsce, prowadząc zespół przez pięć lat, od 2017 do 2022 roku" - podkreśla Di Marzio. Dla Runjaicia będzie to pierwsza praca w tym regionie Europy. Przed długimi latami w Polsce, pracował jedynie w Niemczech.

Udinese to klub, który od 19 lat występuje we włoskiej ekstraklasie. Ich najlepszy wynik to czwarte miejsce. W 2000 roku wygrali Puchar Intertoto. W sezonie 2008/2009 dotarli do ćwierćfinału Pucharu UEFA, pokonując po drodze w dwumeczu Lecha Poznań. Zatrzymali się dopiero na Werderze Brema.