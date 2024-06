To już oficjalne! Największa sensacja Serie A ogłosiła nazwisko trenera

Bologna była rewelacją sezonu Serie A i dzięki fantastycznej kampanii po raz pierwszy od 59 lat zagra w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Spory wkład w ten sukces mieli Polacy. Kacper Urbański rozegrał 22 mecze, zanotował jedną asystę i stawał się ważną postacią zespołu. Łukasz Skorupski w 32 spotkaniach aż 13 razy notował czyste konta. Obaj zawodnicy mogą wystąpić na EURO 2024.

REKLAMA

Zobacz wideo Szymański już myśli o współpracy z Mourinho. Co za słowa

Oto nowy trener Polaków. Doszedł do finału LKE

W Bologni, jak i w innych włoskich klubach, dochodzi jednak do zmiany. Thiago Motta - dotychczasowy trener zespołu - nie będzie już dalej go prowadził. Nie wiadomo, czy w jego ślady nie podąży kilku kluczowych zawodników. Riccardo Calafiori i Joshua Zirkzee są kuszeni przez możniejszych włoskiego futbolu.

Spekulowano, że miejsce Motty, który najpewniej obejmie Juventus, zajmie Vincenzo Italiano. Tak też się stało. W środę 5 czerwca klub w mediach społecznościowych ogłosił, że dotychczasowy trener Fiorentiny przenosi się na Stadio Renato Dall'Ara.

To człowiek uznany na Półwyspie Apenińskim. W latach 2021-2024 doprowadził Fiorentinę do dwóch finałów Pucharu Włoch i Ligi Konferencji Europy. Nie wygrał żadnego z nich, ale pokazał, że potrafi dochodzić do najważniejszych faz rozgrywek.

Italiano w swoim trenerskim CV ma pracę z kilkoma polskimi zawodnikami. W przeszłości pracował z Bartłomiejem Drągowskim, Szymonem Żurkowskim i Krzysztofem Piątkiem. Zanim objął Fiorentinę prowadził mniej znane zespoły. Był szkoleniowcem Vigontiny (2016-2017), Arzignano (2017-2018) iTrapani (2018-2019).