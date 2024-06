Oto nowy klub Antonio Conte. Wielki powrót oficjalnie ogłoszony!

Napoli ma za sobą rozczarowujący, żeby nie powiedzieć fatalny sezon. Po wygraniu mistrzostwa Włoch i odejściu Luciano Spallettiego po sezonie 2022/2023 neapolitański zespół odpadł z Ligi Mistrzów w 1/8 finału, a rozgrywki Serie A zakończył na dopiero dziesiątym miejscu w tabeli i nie zagra w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. Do tego Napoli czeka przebudowa kadry. Z klubem pożegnał się Piotr Zieliński, a blisko odejścia jest Victor Osimhen.

W poprzednim sezonie Napoli prowadziło w sumie trzech trenerów. Od lipca do połowy listopada był to Rudi Garcia. Po nim przyszedł czas Waltera Mazzariego, który wytrzymał na stanowisku do połowy lutego. Od tamtego czasu do końca sezonu byłych już mistrzów Włoch prowadził Francesco Calzona.

Antonio Conte nowym trenerem Napoli

We wtorkowe popołudnie Napoli poinformowało, że w klubie nastała nowa era, gdyż szkoleniowcem został Antonio Conte, który pozostawał bezrobotny od czasu zwolnienia z Tottenhamu w marcu 2023 roku. W oficjalnym komunikacie Napoli przekazało, że włoski szkoleniowiec podpisał trzyletnią umowę do końca czerwca 2027 roku.

- Napoli to klub o ogromnym znaczeniu na arenie międzynarodowej - powiedział Conte cytowany przez oficjalną stronę klubu. - Jestem szczęśliwy i podekscytowany pracą dla Napoli. Jedno mogę obiecać: dam z siebie wszystko, aby rozwijać drużynę i klub. Jestem w pełni zaangażowany w powierzone mi zadanie, podobnie jak moi pracownicy.

Prezes klubu Aurelio De Laurentiis wyraził pewność, że Conte będzie w stanie odbudować fundamenty, które doprowadziły Napoli do mistrzostwa Włoch. - Dziś rozpoczyna się ważny, nowy rozdział w historii Neapolu - podkreślił.

Antonio Conte dotychczas pracował m.in. w Juventusie, z reprezentacją Włoch, Chelsea, Interem Mediolan i Tottenhamem. Ma na koncie cztery mistrzostwa Włoch (trzy z Juventusem, jedno z Interem), dwa Superpuchary Włoch, a także mistrzostwo i Puchar Anglii z Chelsea.