To będzie nowy trener Polaków. Największa sensacja Serie A podjęła decyzję

Bologna ma za sobą fantastyczny sezon. Zespół, którego trenerem był Thiago Motta, zajął piąte miejsce w Serie A i po raz pierwszy od 59 lat zagra w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Bologna uchodzi we Włoszech za największą niespodziankę poprzedniego sezonu. Do tego sukcesu przyczynili się też polscy piłkarze: Łukasz Skorupski zagrał w 32 meczach i zachował 13 czystych kont, natomiast Kacper Urbański wystąpił w 22 meczach, zanotował jedną asystę i stopniowo stawał się coraz ważniejszą postacią, o czym świadczy fakt, że zagrał blisko 1000 minut w lidze włoskiej.

Znakomity sezon oznacza też pewne zmiany kadrowe. Pewne jest, że w kolejnym sezonie drużyny nie poprowadzi Thiago Motta, który wkrótce powinien zostać ogłoszony nowym trenerem Juventusu. Wygląda na to, że z klubu odejdzie też kilku istotnych piłkarzy, m.in. Riccardo Calafiori czy Joshua Zirkzee. Kto zatem poprowadzi Bolonię w kolejnym sezonie?

We włoskich mediach pojawiały się przeróżne kandydatury, począwszy od Maurizio Sarriego (bez klubu), a przechodząc przez Domenico Tedesco (reprezentacja Belgii) czy Raffaele Palladino (w sezonie 23/24 Monza, od rozgrywek 24/25 Fiorentina). Wybór Bolonii padł jednak na zupełnie innego kandydata?

To będzie nowy trener Polaków w Bolonii. Dotarł do dwóch finałów Ligi Konferencji

Wszystkie najważniejsze włoskie dzienniki, a także Gianluca Di Marzio zgodnie informują, że trenerem Bolonii zostanie Vincenzo Italiano. Obie strony doszły do porozumienia ws. dwuletniego kontraktu, a oficjalny komunikat w tej sprawie pojawi się w środę. Italiano zacznie pracę w Bolonii na początku lipca, gdy wygaśnie jego kontrakt z Fiorentiną. Italiano pracował we Florencji w latach 2021-2024. W tym czasie zdołał awansować do dwóch finałów Pucharu Włoch i Ligi Konferencji Europy, ale żadnego z nich nie udało się wygrać.

W trakcie pracy dla Fiorentiny Italiano miał okazję prowadzić kilku polskich piłkarzy. W tym gronie znalazł się Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos Ateny), Szymon Żurkowski (Empoli) oraz Krzysztof Piątek (Basaksehir). W latach 2019-2021 Italiano był trenerem Spezii Calcio, ale tam nie miał okazji do pracy z piłkarzami z Polski. Wcześniej Italiano prowadził takie zespoły, jak Vigontina (2016-2017), Arzignano (2017-2018) oraz Trapani (2018-2019).

Bologna zdobyła ostatnie trofeum w 1988 r., gdy pokonała 3:0 Ruch Chorzów w Pucharze Intertoto. Poza tym Bolonia ma siedem mistrzostw Włoch (ostatnie w sezonie 63/64) oraz dwa Puchary Włoch (ostatni w sezonie 73/74).