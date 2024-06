Legendarny sędzia przechodzi na emeryturę. To stary znajomy Polaków

Włoch Daniele Orsato, który od 2010 roku jest sędzią międzynarodowym, uważany jest za ścisły top arbitrów piłkarskich na świecie. 48-latek prowadził m.in. finał Ligi Mistrzów 2020 pomiędzy Bayernem Monachium a PSG (1:0), mecze mistrzostw świata w Katarze z półfinałem Argentyna - Chorwacja (3:0), spotkania Euro 2020, a także liczne finały Pucharu Włoch, międzynarodowe spotkania klubowe i międzypaństwowe.

W bieżącym sezonie Orsato, który z końcem rozgrywek kończy sędziowską karierę, otrzymał do poprowadzenia m.in. półfinał Ligi Mistrzów PSG - Borussia Dortmund, a do tego jest jednym z głównych kandydatów, jak nie wręcz faworytem do sędziowania finału Euro 2024 w Niemczech.

Legendarny sędzia przechodzi na emeryturę. Godne pożegnanie w Serie A

W Serie A doświadczony Włoch poprowadził w niedzielę swoje 290. i ostatnie spotkanie w karierze. Mecz Atalanty Bergamo z Fiorentiną, który zakończył się wynikiem 2:3, został rozegrany nietypowo, bo już po ostatniej kolejce sezonu 2023/24. Wszystko dlatego, że w pierwotnym terminie mecz został przełożony przez zasłabnięcie i śmierć dyrektora Fiorentiny Joe Barone, a później oba zespoły grały w europejskich pucharach aż do finałów - w Lidze Europy Atalanta zdobyła główne trofeum, pokonując w finale Bayer Leverkusen 3:0, z kolei Fiorentina przegrała w finale Ligi Konferencji Europy z Olympiakosem Pireus 0:1.

Ale jako że Atalanta była już pewna miejsca w Lidze Mistrzów, a Fiorentina gry w Lidze Konferencji Europy w przyszłym sezonie, tak późne rozegranie tego spotkania nie było problemem dla układu tabeli.

Wynik meczu został ustalony już w pierwszej połowie, w której padło wszystkie pięć bramek. Trzykrotnie na prowadzenie wychodzili goście z Florencji po dwóch trafieniach Andrei Belottiego i jednym Nico Gonzaleza, a Atalanta tylko dwukrotnie potrafiła doprowadzić do wyrównania za sprawą Ademoli Lookmana i Giorgio Scalviniego.

Później jednak najważniejszą postacią był Daniele Orsato, który został po swoim ostatnim gwizdku uroczyście pożegnany przez zawodników, trenerów i kibiców. Przed nim w sędziowskiej karierze pozostało już tylko nadchodzące Euro 2024 w Niemczech.

Daniele Orsato prowadził też niejedno ważne spotkanie reprezentacji Polski. To właśnie z nim w roli sędziego Polacy wygrywali baraże ze Szwecją (2:0 w Chorzowie, 2022) o mundial w Katarze czy też z Walią (po karnych w Cardiff, 2024) o Euro 2024. Włoch prowadził również mecz Euro 2020 Hiszpania - Polska (1:1), eliminacyjne starcie Polska - Czarnogóra (4:2, 2017), gdy kadra Adama Nawałki pieczętowała awans na MŚ w Rosji, czy też niedawny mecz Polska - Czechy (1:1) na Stadionie Narodowym.