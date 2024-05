Media: Dogadali się! Oto nowy klub Jose Mourinho

Jose Mourinho wraca do pracy! W piątek rano gruchnęła sensacyjna informacja w sprawie portugalskiego szkoleniowca. I nie chodzi o sam fakt porzucenia bezrobocia, ale miejsca, do którego wyjedzie Mourinho. Chociaż Portugalczyk łączony był z powrotem na Wyspy czy klubami Bliskiego Wschodu, to ostatecznie zdecydował się na kompletnie zaskakujące miejsce. Mourinho zostanie trenerem reprezentanta Polski.

