Sensacyjny transfer Jakuba Kiwiora?! Chce go gigant z Włoch. "Są gotowi do ataku"

W styczniu 2023 roku Jakub Kiwior przeniósł się ze Spezii do Arsenalu. Początkowo nie grał regularnie w zespole, ale z czasem dostawał coraz więcej szans. W niedawno zakończonym sezonie częściej pojawiał się na boisku i był również chwalony przez angielskie media. Łącznie wystąpił w 30 meczach, w których strzelił jednego gola i zaliczył trzy asysty.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromna radość w Białymstoku. "Pięć pokoleń na to czekało"

AC Milan wraca po Jakuba Kiwiora. Możliwy transfer

Jak przekazał portal TuttoMercatoWeb, Polak oczekuje jednak częstszej gry w wyjściowym składzie. Zamierza to wykorzystać AC Milan, który planuje ściągnąć zawodnika. Dziennikarze twierdzą, że Włosi mogą zagwarantować Kiwiorowi miejsce w pierwszej jedenastce, a sam piłkarz chętnie wróciłby do Serie A. Jego transfer nie byłby jednak łatwy do zrealizowania, ponieważ ma ważną umowę z Arsenalem do 2028 roku. Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy Kiwior jest łączony z Milanem. Informacje o zainteresowaniu Polakiem ze strony włoskiego klubu pojawiają się niemal co okienko transferowe.

Informacje na temat możliwego odejścia Kiwiora niedawno przekazał również dziennikarz "The Athletic" James McNicholas. - Nie zdziwiłbym się, gdyby przyszła za niego oferta, z której Arsenal zdecydowałby się skorzystać. Jest taka możliwość latem - powiedział. "Rossoneri są gotowi na nowy atak" - czytamy za to we włoskich mediach.

Działacze Milanu ponownie zainteresowali się Kiwiorem, ponieważ chcą przebudować defensywę. W niedawno zakończonym sezonie zespół stracił aż 49 goli. Tylko dziewięć drużyn w Serie A ma gorsze statystyki pod tym względem. Między innymi przez to klub szybko wypisał się z walki o mistrzostwo Włoch. Finalnie zakończył rozgrywki na drugim miejscu ze stratą 19 punktów do pierwszego Interu Mediolan.

Obecnie Kiwior skupia się na zbliżających się wielkimi krokami mistrzostwach Europy w Niemczech. Obrońca znalazł się na liście powołanych przez Michała Probierza i może być pewny gry w wyjściowym składzie. Reprezentacja Polski na tym turnieju zmierzy się z Austrią, Holandią oraz Francją.