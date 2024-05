Ważą się losy reprezentanta Polski. Patowa sytuacja

Ostatnie półrocze w Hellasie Werona było pierwszym sprawdzianem Karola Świderskiego w ligach TOP5 Europy. 27-letni polski napastnik został wypożyczony przez włoski klub z Charlotte FC i w 15 meczach Serie A, wchodząc głównie z ławki rezerwowych, strzelił dwa gole dla Hellasu i przyczynił się do jego utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Choć pewnie sam Świderski nie jest do końca zadowolony ze swoich miesięcy we Włoszech, wywalczenie miejsca w pierwszym składzie Hellasu uniemożliwiły mu kolejne kontuzje. "Świder" w niejednym meczu drużyny Marco Baroniego grał z niedoleczonym urazem, jak choćby niedługo po marcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, co także wpływało na jego dyspozycję. To też sprawiło, że gdy w starciu z Salernitaną (2:1) Hellas wywalczył sobie utrzymanie, w kolejnym meczu z Interem Świderski znalazł się poza kadrą drużyny z Werony.

Jaka będzie przyszłość Karola Świderskiego? Jak się dowiedział Sport.pl, tego obecnie nie wie nikt, bo choć Hellas Werona z dyrektorem sportowym Seana Sogliano na czele chciałby zatrzymać Polaka, to na realizację opcji wykupu za 4,5 miliona euro z Charlotte FC po prostu nie ma pieniędzy.

Niewykluczone jest, że włoski klub postara się raz jeszcze wypożyczyć Polaka z klubu MLS, ale to z kolei otwiera drzwi innym klubom od próby ściągnięcia do siebie 27-latka. Jest bardzo prawdopodobne, że z podjęciem jakiejkolwiek decyzji ws. przyszłości poczeka także sam Świderski, który znalazł się w szerokiej kadrze reprezentacji Polski na Euro 2024. Nie jest tajemnicą, że dobry występ na mistrzostwach Europy wywołałby znacznie większe zainteresowanie europejskich klubów byłym piłkarzem Jagiellonii Białystok i PAOK-u Saloniki.

Świderski aktualnie leczy kontuzję, ale z tego, co się dowiedzieliśmy, nie powinna ona mu przeszkodzić w walce o Euro. Polak ma wrócić do treningów na jednych z pierwszych zajęć na zgrupowaniu kadry, w trakcie którego Biało-Czerwoni rozegrają mecze towarzyskie z Ukrainą (7.06) i Turcją (10.10) w Warszawie.

Rywalizację na Euro 2024 piłkarze Michała Probierza rozpoczną 16 czerwca w Hamburgu z Holandią, a w dalszej kolejności zmierzą się z Austrią (Berlin, 21.06) oraz Francją (Dortmund, 25.06).