To się dzieje! Polak zadebiutuje w Serie A. Świetne wieści

Adrian Benedyczak występuje w Parmie od trzech lat, gdy przeniósł się do Włoch z Pogoni Szczecin za ponad dwa miliony euro. Do tej pory miał okazję grać jedynie we włoskiej drugiej lidze - Serie B. W 96 meczach na tym poziomie rozgrywkowym strzelił 25 goli i zaliczył sześć asyst. Poprzedni sezon był dla niego najlepszym w dotychczasowej karierze. Zdobywając 10 goli i trzy asysty przyczynił się do powrotu Parmy do Serie A.

Nowy kontrakt Adriana Benedyczaka z Parmą. Umowa do 2028 roku

W środę Adrian Benedyczak został za swoje dobre występy doceniony i nagrodzony. 24-letni Polak podpisał nowy, czteroletni kontrakt z Parmą. Jak łatwo policzyć, nowa umowa wiąże byłego piłkarza Pogoni z klubem ze Stadio Ennio Tardini do końca czerwca 2028 roku.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że przedłużyłem kontrakt z Parmą Calcio. Od początku, kiedy przybyłem, moim celem była gra z Parmą w Serie A, co przez 3 lata nie było możliwe. Dziś jednak jestem szczęśliwy razem z kolegami z drużyny, ponieważ osiągnęliśmy wspaniały cel - mówił po podpisaniu kontraktu Benedyczak.

- Bardzo lubię to miasto, moja rodzina czuje się tu dobrze. To fantastyczne, piękne miasto ze wspaniałymi fanami. Dobrze czuję się w zespole, jesteśmy młodzi i dobrze się ze sobą dogadujemy. Dziękuję mojej rodzinie, moim agentom, ale przede wszystkim prezydentowi Kyle’owi J. Krause, dyrektorom i całemu klubowi za umożliwienie mi kontynuowania mojej historii w tym fantastycznym klubie. Jestem dumny, że mogę grać dla Parmy i mam nadzieję, że po rehabilitacji, wkrótce zobaczymy się w Tardini - dodał kontuzjowany obecnie Polak.

- Filozofią klubu jest dalsze wzmacnianie zespołu, zachowując wiarę w logikę ciągłości pracy i talentu. Adrian jest jednym z zawodników, który pokazał swoje umiejętności. Jego rozwój jest widoczny dla wszystkich, ma ogromną wszechstronność na boisku i jest silnie związany z naszymi barwami. Rozpoczął już rehabilitację, wróci silniejszy niż wcześniej. Ta nowa umowa jest częścią wspólnej podróży, z której jesteśmy dumni - stwierdził z kolei dyrektor sportowy Parmy Mauro Pederzoli.