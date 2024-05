Tak wygląda teraz Andres Iniesta. Kibice zdumieni. "Jak mój dziadek"

Andres Iniesta opuścił FC Barcelonę w 2018 roku, kiedy przeniósł się do Vissel Kobe. Biorąc pod uwagę jego wiek, wydawało się, że dorobi sobie tylko do emerytury i zakończy karierę. Tak się jednak nie stało, a po wygaśnięciu kontraktu zdecydował się na transfer do Emirates Club. Do sieci trafiło zdjęcie Hiszpana, na którym wyszedł wyjątkowo niekorzystnie. "Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść" - czytamy na portalu X.

