Świetne wieści dla Probierza. Filar reprezentacji wreszcie zachwycił!

W ostatnich miesiącach dyspozycja Nicoli Zalewskiego w klubie i w reprezentacji była zgoła odmienna. 22-latek podczas marcowego zgrupowania, podczas którego reprezentacja Polski walczyła w barażach o awans do mistrzostw Europy, był jednym z najlepszych graczy ekipy Michała Probierza. W starciu z Estonią popisał się trzema asystami.

Świetne wieści dla Probierza. Jeden z jego ulubieńców w końcu zachwycił

Dobre występy w narodowych barwach za kadencji aktualnego selekcjonera sprawiły, że Zalewski jest jednym z pewniaków znalezienia w kadrze na Euro do Niemiec, mimo że zdecydowanie gorzej wiedzie mu się w klubie. Polak wystąpił w 33 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach, ale jego pozycja w drużynie znacznie spadła, przez co zgromadził raptem nieco ponad 1500 minut. Bardzo rozczarowujące są także jego liczby - zero goli i trzy asysty.

W niedzielę w ostatniej kolejce Serie A AS Roma grała na wyjeździe z Empoli. Przegrała 1:2, ale Zalewski wyszedł w podstawowym składzie. Rozegrał 79. minut, w trakcie których był jednym z najlepszych graczy w drużynie Daniele De Rossiego, choć był to bardzo słaby mecz w ich wykonaniu. Dobry występ reprezentanta Polski został dostrzeżony także we włoskiej prasie.

Najczęściej w kontekście Zalewskiego powtarza się nota "6" w dziesięciopunktowej skali. Tak widzieli to m.in. dziennikarze "La Gazzeta dello Sport" czy "Corriere dello Sport". "Żywy i aktywny", "W drugiej połowie zwiększa obroty i także trafia w słupek" - zaznaczają prasowe media.

Podobnie ten występ recenzują portale internetowe. Włoski oddział Eurosportu: "W pierwszej połowie jest jednym z najbardziej zaangażowanych i we współpracy z Angelino doprowadza do remisu. Nie zawsze precyzyjnie wykonuje dośrodkowanie, nawet jeśli trafił w słupek" - czytamy. "Oferuje ciekawe pomysły, powoduje wiele fauli i uczestniczy w remisie 1:1. Z pewnością najlepszy wśród Giallorossi" - twierdzi portal sport.virgilio.it.

AS Roma ten sezon Serie A zakończyła na 6. miejscu, co i tak jest wynikiem bardzo dobrym, zważywszy na zmianę trenera w trakcie rozgrywek. Daniele De Rossi w styczniu zastąpił Jose Mourinho, znacznie poprawiając wyniki ekipy z Rzymu.