Oto najbrutalniejszy zjazd dekady. Europejski gigant poza pucharami!

Napoli w sezonie 2022/23 świętowało pierwsze po 33 latach mistrzostwo Włoch, a w ich zespole pierwsze skrzypce grali m.in. Victor Osimhen, Chwicza Kwaracchelia, Piotr Zieliński czy Giovanni Di Lorenzo. Cała czwórka pozostała w klubie na kolejny sezon, by walczyć o obronę tytułu mistrzowskiego, ale tym razem zakończyło się to prawdziwą tragedią. Już w połowie sezonu wiadomo było, że neapolitańczycy o wygranie Serie A nie powalczą, ale nikt nie spodziewał się, że będzie aż tak źle.

Napoli najgorsze od 15 lat. Tragiczny sezon abdykujących mistrzów Włoch

Napoli jeszcze w ostatnich kolejkach ligowych zachowywało szansę, by zakwalifikować się do europejskich pucharów. Do tego potrzebowało jednak samych zwycięstw oraz porażek największych rywali. Niestety dla zespołu z Kampanii nie było ani jednego, ani drugiego. W ostatniej kolejce Serie A Napoli zremisowało 0:0 z Lecce i zakończyło sezon na tragicznym, 10. miejscu w lidze.

Z bilansem 13 zwycięstw, 14 remisów i 11 porażek drużyna Piotra Zielińskiego zajęła najgorsze miejsce we włoskiej elicie od sezonu 2008/09. Wówczas neapolitańczycy zajęli dopiero 12. lokatę. Był to jednak drugi sezon po awansie do Serie A, a nie próba obrony mistrzostwa Włoch.

Tak słaba lokata oznacza również, że Napoli nie zagra w europejskich pucharach w sezonie 2024/25. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce 15 lat temu - w sezonie 2009/2010. Od tamtej pory ekipa z Włoch aż dziewięć razy występowała w Lidze Mistrzów i siedem razy w Lidze Europy.

Niewykluczone, że tak słaby wynik i brak kwalifikacji do pucharów oznacza, że z Napoli odejdą kluczowi zawodnicy. Już wiadomo, że Inter Mediolan wzmocni Piotr Zieliński, a na celownikach znanych klubów są Osimhen i Kwaracchelia. Media informowały, że obaj budzą zainteresowanie PSG, a Nigeryjczyk jest również przymierzany do Chelsea.