Zieliński trafi do zupełnie innego klubu. 22 maja okazał się przełomową datą

Inter Mediolan był zdecydowanie najlepszy we Włoszech w sezonie 23/24. Zespół Simone Inzaghiego przegrał tylko dwa mecze w Serie A i zakończy sezon z, co najmniej, 18-punktową przewagą nad drugim Milanem. Po kwietniowych derbach Inter był pewny 20. tytułu w klubowej historii, na pięć meczów przed końcem sezonu. To było 22 kwietnia.

Do tego momentu było już jasne, że nowym piłkarzem Interu zostanie Piotr Zieliński. Polak zdecydował, że nie przedłuży kontraktu z Napoli i poszuka nowego wyzwania po ośmiu latach gry w Neapolu. W marcu Zieliński przeszedł testy medyczne tuż po meczu Interu z Napoli (1:1) i, zdaniem włoskich mediów, porozumiał się z nowym klubem ws. czteroletniego kontraktu.

Z naszych informacji wynika, że oficjalny komunikat Interu o transferze Zielińskiego pojawi się na początku lipca, prawdopodobnie pierwszego dnia miesiąca, choć ten transfer nieformalnie potwierdzili już Piero Ausilio (dyrektor sportowy) i Dario Baccin (zastępca dyrektora sportowego) na łamach włoskich dzienników. Zieliński trafi do Interu, który przez najbliższe tygodnie, bądź miesiące, musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Dokładnie miesiąc po wygranych derbach Mediolanu Inter ma nowego właściciela. Został nim amerykański fundusz inwestycyjny Oaktree, który nie otrzymał na czas spłaty pożyczki w wysokości 395 mln euro (wraz z odsetkami) od chińskiej spółki Suning Group (giganta elektronicznego). Pożyczka, którą udało się zrealizować w maju 2021 r. miała poprawić sytuację finansową Interu w czasach pandemii. Suning miał zamiar refinansować tę pożyczkę, pożyczając pieniądze od innego funduszu inwestycyjnego z USA - Pimco. Do tego ostatecznie nie doszło.

Amerykańska era w Interze. "Są jak polisa ubezpieczeniowa"

22 maja br. oficjalnie rozpoczęła się amerykańska era w Interze. Od kilkunastu tygodni Włosi spekulowali, jak może wyglądać przyszłość Interu za czasów Oaktree. Kluczowym wątkiem była przyszłość kadry zarządzającej, którą, poza wspomnianym Ausilio i Baccinem, tworzył m.in. Giuseppe Marotta, dyrektor generalny ds. sportu. Amerykanie szybko uspokoili kibiców, informując w długim oświadczeniu o "chęci ścisłej współpracy z zespołem zarządzającym". Dzień później klub potwierdził w komunikacie, że Oaktree przejęło 99,6 proc. udziałów.

Jeszcze przed oficjalnym przejęciem pojawiały się liczne spekulacje, że Oaktree zechce sprzedać Inter jak najszybciej. To zostało zdementowane przez agencję Reutera, która pisze o Oaktree jako "cierpliwym inwestorze". - Oaktree jest dla Interu jak polisa ubezpieczeniowa. Najpierw skonsoliduje rozwój klubu, a potem znajdzie potencjalnego kupca - mówił Marco Bellinazzo, włoski ekspert finansowy, który już trzy lata temu sugerował, że "Oaktree byłoby lepszym właścicielem od Suning".

To nie będzie pierwszy przypadek, gdy Amerykanie zarządzają klubem piłkarskim. W latach 2020-2023 odpowiadali za francuski SM Caen. Najpierw Oaktree uratowało klub przed bankructwem, a gdy stało się jasne, że nie uda się odzyskać wszystkich zainwestowanych środków, to błyskawicznie opuściło Francję. - To pragmatyczny fundusz inwestycyjny, który chce odzyskać to, co zainwestował. Nie byli tu po to, by dawać nam prezenty - opowiadał Pierre-Antoine Capton, współwłaściciel Caen.

- Oaktree przedstawiło swoje referencje ws. długoterminowego projektu Interu. Starało się zapewnić spokój w porównaniu do tego, co robiła rodzina Zhang. Klub został nabyty w sposób legalny i przejrzysty. To pocieszający znak i jestem przekonany, że to będzie nowy dobry początek dla Interu - dodawał Andrea Abodi, minister sportu we włoskim rządzie. Jak ta zmiana została odebrana we Włoszech?

- Nie ma pesymizmu w naszym kraju po wejściu Oaktree do Interu. Ostatnie trzy lata, w których klub miał pieniądze z pożyczki, były świetnym poligonem doświadczalnym. Inter nauczył się sam utrzymywać, a fundusz zapewni mu teraz większą stabilność finansową. Oaktree to przykład funduszu hedgingowego (maksymalizacja zysków dla inwestorów - red.), którego celem jest zarobienie sporych pieniędzy na sprzedaży Interu. Przez trzy lata Oaktree miało już dwie osoby w zarządzie, więc wie, jak dobrze klub działa - mówi nam Pasquale Guarro, dziennikarz portalu fcinter1908.it, świetnie zorientowany wokół nowego mistrza Włoch.

- Oaktree wchodzi do klubu, deklarując pełne zaufanie do obecnego zarządu. Marotta, Ausilio i Baccin mają mieć taką samą swobodę w działaniu, spełniając te same zasady, które były za czasów ery Zhanga. Amerykanie mają już za sobą spotkanie z zarządem. Muszą pilnie spłacić 20 mln euro, ale zobaczymy, czy zrobią to poprzez dodanie tej kwoty do kapitału w ramach dokapitalizowania, czy znajdą ją po sprzedaży jakiegoś piłkarza w letnim oknie transferowym - dodaje dziennikarz.

Wśród głównych celów nowego właściciela Interu w najbliższych miesiącach jest podpisanie nowych kontraktów z Simone Inzaghim, Lautaro Martinezem i Nicolo Barellą. Poza tym fundusz z USA ma skupić się na budowie nowego stadionu - od wielu lat i Milan, i Inter grają mecze na San Siro. Obecnie Inter ma wyłączne prawo do gruntów nieopodal Mediolanu, ale tylko do końca stycznia 2025 r. - Gdy Oaktree będzie odsprzedawać klub w przyszłości, to zbudowanie nowego stadionu może być dla nich wielkim atutem przy negocjacjach - uzupełnia Guarro.

Przez najbliższe dni Oaktree zwoła spotkanie akcjonariuszy, a także powoła nowego zarząd oraz Radę Nadzorczą. Co najważniejsze dla klubu, w nim pozostanie tercet Marotta - Ausilio - Baccin. Włoskie media sugerowały, że nowym prezesem Interu może zostać Javier Zanetti (obecnie wiceprezes), a więc absolutna legenda klubu. - Wciąż nie ma jasności w kwestii nowego prezydenta. Na razie spływają do nas informacje, że wybór może paść na osobę związaną z funduszem - tłumaczy nasz rozmówca.

Osiem lat i koniec. Chińczycy przywrócili Inter na szczyt. "Odpowiednia strukturyzacja i organizacja"

Era Suning w Interze rozpoczęła się 6 czerwca 2016 r. Chińska spółka kupiła blisko 70 proc. udziałów za 270 mln euro (po odliczeniu długów, z długami około 600 mln euro). Jeszcze przed sprzedażą Interu chińskiemu gigantowi, ówczesny właściciel Erick Thorir wziął pożyczkę od banku Goldman Sachs na 230 mln euro. Suning kupowało klub w trudnym momencie: Inter od czterech lat nie grał w Lidze Mistrzów i miał problemy finansowe, zwłaszcza z Finansowym Fair Play.

Rewolucję zaczynało od absolutnych podstaw: nowych umów sponsorskich, zwiększeniu przychodów. Do sezonu 20/21 Chińczycy "wpompowali" ponad miliard euro w klub. Zaledwie dwa lata po przejęciu Chińczycy wygenerowali ponad dwukrotnie większe przychody w porównaniu do ostatniego sezonu przed wejściem do Interu, co zbiegło się z sukcesem sportowym, tj. z awansem do Ligi Mistrzów po siedmiu latach przerwy.

W 2018 r. Suning otrzymało spory cios, ponieważ prezydent Xi Jinping zablokował eksport chińskiego kapitału poza granice kraju. To sprawiło, że nie było możliwości dokapitalizowania klubu w takiej skali, w jakiej można by było to zrobić jeszcze przed blokadą. Czas pandemii był zdecydowanie najtrudniejszy dla rodziny Zhang. - To porażka włoskiego futbolu oraz kraju, tradycji, wszystkiego. W ogóle nie mamy poczucia przynależności - mówił Gianluigi Buffon, reagując na sprzedaż Interu w ręce Chińczyków.

Na przełomie 2020 i 2021 r. pojawiły się informacje o możliwości sprzedaży Interu przez Suning - co potwierdzały też najważniejsze osoby w klubie - a dodatkowo okazało się, że piłkarze nie otrzymują wynagrodzeń. Z tego powodu Suning wzięło wspomnianą pożyczkę, zapowiadając sporą redukcję kosztów i wstrzymanie inwestycji. Nikt nie mógł być pewny, jaka będzie najbliższa przyszłość Interu. Przez to doszło do odejścia Antonio Conte po sezonie 20/21 (ten sezon zakończył się mistrzostwem Interu), a Gabriele Oriali (kierownik drużyny) ujawnił w mediach, że… Suning nie miało jasnego planu na kolejny sezon.

- Wielką zaletą Suning było to, że udało się w odpowiedni sposób ustrukturyzować i zorganizować klub. W ostatnich trzech latach nie było możliwości dokapitalizowania Interu. Mimo to klub znajduje się w czołówce krajowej i europejskiej, więc to oznacza, że jest świetnie zarządzany. Dużym plusem było stworzenie domu medialnego Inter Media House, który poprawił wizerunek klubu w mediach społecznościowych. Poprawia się też sytuacja finansowa, bo w 2025 r. Inter powinien być już "na zero" w okresie rozliczeniowym - mówi Guarro.

W ostatnich latach polityka transferowa Interu opierała się na jednej wytycznej: wygenerować spore zyski kapitałowe, z których część pieniędzy mogła zostać przeznaczona na zakup nowych piłkarzy. W dużym skrócie: zarobić więcej, kupić za mniej i przy okazji zmniejszyć kwoty przeznaczane na pensje. Latem 2021 r. klub sprzedał Romelu Lukaku do Chelsea i Achrafa Hakimiego do Paris Saint-Germain za blisko 190 mln euro. Dwa lata później Manchester United kupił Andre Onanę z Interu za ponad 50 mln euro.

Głównie Inter sprowadzał nowych piłkarzy bez kwoty odstępnego, w czym fachowcem, jeszcze za czasów pracy dla Juventusu, jest Marotta. W taki sposób do Interu trafił nie tylko Onana, ale też Marcus Thuram, Henrikh Mkhitaryan czy Hakan Calhanoglu. Latem br. dzięki tej zasadzie dochodzi do transferów Mehdiego Taremiego z Porto i… Piotra Zielińskiego.

Wspomniane wydarzenia z 2021 r. sprawiły, że kibice Interu zaczęli protestować przeciwko działaniom Suning, zwłaszcza po sprzedaży gwiazd. Zaczęły pojawiać się pierwsze transparenty "Zhang odejdź", a legendarny Giuseppe Bergomi (defensor Interu z lat 1979-2000 - red.) mówił, że "Chińczycy oszukali kibiców".

Niespełna rok później grupa ultrasów z Curva Nord otwarcie poprosiła Zhanga, by... dla swojego dobra i dobra klubu sprzedał go komuś innemu. Gdy w 2016 r. Chińczycy zwalniali Roberto Manciniego, trener mówił wprost o "korporacyjnym chaosie", który panuje w Mediolanie.

- W żadnym momencie nie było blisko sprzedaży Interu. Jedynie było przeprowadzone tzw. due diligence (analiza przedsiębiorstwa przed wyceną inwestora - red.) podczas rozmów z brytyjskim funduszem inwestycyjnym BC Partners - dodaje Guarro. - Wiadomo, że kibic zawsze chciałby mieć właściciela klubu, który jest w stanie go dokapitalizować. Wtedy nie było to możliwe, a to często prowadziło do konieczności rezygnacji z zawodników, z którymi już osiągnięto porozumienie. Jednym z takich przykładów jest Gleison Bremer z Torino, który wtedy ostatecznie trafił do Juventusu - mówi włoski dziennikarz.

22 maja br. Suning oficjalnie straciło kontrolę nad Interem, a w ostatnim komunikacie przekazało, że "wysiłki zostały zniweczone przez groźby prawne i brak zaangażowania po stronie Oaktree". Nie powinno jednak dojść do batalii prawnej między Suning a Oaktree. Mimo licznych problemów, które pojawiały się w trakcie rządów chińskiej spółki, Zhang może być zadowolony z blisko ośmiu lat działań w Mediolanie.

W tym czasie Inter wrócił do Ligi Mistrzów (w sezonie 22/23 dotarł do finału, przegranego 0:1 z Manchesterem City), był w finale Ligi Europy (2:3 z Sevillą w sezonie 19/20), wygrał dwa mistrzostwa Włoch i zgarnął dwa Puchary Włoch oraz trzy Superpuchary. W XXI w. Inter wygrywał więcej trofeów tylko za czasów legendarnego Massimo Morattiego (1995-2013).

Nowy klub Zielińskiego. Wielka zmiana. "Istnieją pewne obawy, ale..."

Zmiana właścicielska w Interze dokonuje się na około 1,5 miesiąca przed oficjalnym potwierdzeniem transferu Zielińskiego. Polak podpisze czteroletni kontrakt (umowa 3+1), dzięki któremu zarobi 4,5 mln euro netto plus bonusy. Jego głównym rywalem o miejsce w wyjściowym składzie będzie 35-letni Ormianin Henrikh Mkhitaryan. Testy medyczne Zielińskiego i wszelkie inne formalności dokonały się jeszcze za czasów Suning.

Jak przekonuje nasz rozmówca, rządy nowego właściciela nie wpłyną na przyszłość Zielińskiego i będzie on piłkarzem Interu. - Absolutnie nie wchodzi w grę, by umowa Zielińskiego czy Taremiego nagle została zerwana. Piotr jest świetnym zawodnikiem, ale ma za sobą słaby sezon w barwach Napoli. Istnieją pewne obawy dotyczące jego występów w ostatnim roku, ale jest równie duża ciekawość, by zobaczyć, jak będzie pracował z Simone Inzaghim, w zupełnie nowym systemie - podsumowuje Guarro.

Polscy kibice mogą być spokojni o grę Zielińskiego w kolejnym sezonie. Poza rozgrywkami we Włoszech Inter ma przed sobą Ligę Mistrzów w zrewolucjonizowanym formacie, a także Klubowe Mistrzostwa Świata po reformie FIFA. Jeszcze w 2019 r. Zieliński uchodził za "zakazane marzenie" dla Antonio Conte. Teraz ma stać się jednym z "żołnierzy" Simone Inzaghiego.