Boniek zachwycony transferem reprezentanta Polski. "Wybrał bardzo dobrze"

Od pewnego czasu pewne jest, że Piotr Zieliński latem odejdzie z Napoli. Pomocnik nie przedłuży wygasającego kontraktu i przeniesie się za darmo do Interu Mediolan. Niedawno pożegnał się również z zespołem na specjalnie zorganizowanej kolacji. - Dziękuję wam, bo nikt z was, po tym jak podjąłem decyzję o zmianie klubu, nigdy się ode mnie nie odwrócił - powiedział.

Zbigniew Boniek zachwycony transferem Zielińskiego

Transfer Zielińskiego potwierdził również dyrektor sportowy Interu Mediolan Piero Ausilio. Polak trafi zatem do mistrza Włoch. Nowy zespół piłkarza w trwającym jeszcze sezonie był nie do zatrzymania i zapewnił sobie tytuł już miesiąc temu. Zwrócił na to uwagę Zbigniew Boniek, który nie krył zadowolenia transferem Zielińskiego.

- Piotrek Zieliński wybrał bardzo dobrze. Trafi do mocnego klubu, znów zagra w Lidze Mistrzów. Oczywiście, konkurencja jest ogromna, ale Piotrek w dobrej formie poradziłby sobie w każdym klubie, od Realu Madryt po Manchester City - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty. I następnie dodał, że podobnym zawodnikiem do Zielińskiego jest Kacper Urbański, który bardzo dobrze radzi sobie w Bologni. -Wiele razy mówiono mi, że Urbański mocno idzie do przodu, że coraz lepiej wygląda też pod względem fizycznym. Przyjemnie się go ogląda - stwierdził.

Piotr Zieliński w bieżącym sezonie rozegrał 35 meczów, w których strzelił cztery gole i zaliczył trzy asysty. Obecnie leczy kontuzję łydki, która wyeliminowała go z czterech ostatnich spotkań. Zdaniem portalu Weszło, Polak może być gotowy na starcie ostatniej kolejki Serie A przeciwko Lecce, aby rozegrać choćby kilka minut.

Napoli ma za sobą fatalny sezon i aktualnie plasuje się na 10. miejscu w tabeli z dorobkiem 52 punktów. Rozgrywki może zakończyć maksymalnie na ósmej pozycji.