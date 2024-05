We Włoszech wrze po meczu Polaków. Piszą tylko o nich! "Wieczór marzeń. Cud"

W poniedziałkowy wieczór Bologna i Juventus rozegrały emocjonujący i pełen zwrotów akcji mecz w 37. kolejce Serie A. Po 53. minutach gospodarze prowadzili 3:0, a asystą przy jednym z trafień popisał się Kacper Urbański. Jednak wtedy Juventus wziął się do odrabiania strat i w ostatnim kwadransie spotkania zdobył trzy bramki! Jedną z nich zdobył Arkadiusz Milik, który popisał się uderzeniem z rzutu wolnego.

Włoskie media wprost o meczu Bologni z Juventusem. "Szalony, absurdalny"

"Juventus unika porażki w osiem minut" - ogłosiła "La Gazzetta dello Sport", przywołując, że od gola na 3:1 do 3:3 minęło zaledwie wspomniane osiem minut. Włoski dziennik zaznaczył, że do 75. minut dla Bologni był to "wieczór marzeń", ale następnie doszło do "przebudzenia Juventusu". Po golu na 3:3 "zdumionej i oszołomionej Bologni już nie było".

"Najpierw koszmar, a potem cud" - tak mecz Bologni z Juventusem określiło "Tuttosport", które napisało o "szalonym powrocie" drużyny z Turynu. Dziennik szczególnie zwrócił uwagę na bramkę zdobytą przez Arkadiusza Milika na 3:2.

"Juventus znowu uwierzył, a jakość i precyzyjne uderzenie Milika z rzutu wolnego nie dało szans Skorupskiemu" - czytamy. Dalej dodano, że Juventus pokazał "charakter, serce i wolę walki do samego końca".

"Bianconeri podnieśli się z 0:3 po szalonej końcówce" - ocenił włoski Eurosport. Oceniono, że zespół prowadzony przez Thiago Mottę dominował i zasłużenie prowadził, żeby w ostatnim kwadransie doszło do sensacyjnego zwrotu akcji i powrotu Juventusu. "To był jeden z najbardziej absurdalnych i niezrozumiałych meczów w tym sezonie" - dodano.

"75 minut wspaniałej Bologni, a potem wszystko się zawaliło. Juventus w stylu 'fino allo fine' wyrównał na 3:3" - czytamy na tuttomercatoweb.com. Dziennikarze z tego portalu również nie mają wątpliwości, że był to "szalony mecz", w którym Juventus doprowadził do niesamowitego remisu. "Bianconeri zostali zmiażdżeni w pierwszej połowie" - podkreślono.

Wynik meczu sprawił, że na nowo w Serie A rozgorzała o trzecie miejsce. Obie ekipy mają po 68 punktów i wszystko nie zależy od nich przed ostatnią kolejką. Otóż piąta Atalanta ma 66 punktów i mecz rozegrany mniej. Jeśli ekipa z Bergamo wygra dwa ostatnie mecze, to ona zajmie trzecie miejsce na koniec sezonu.