Juventus był na kolanach. 19-letni Urbański z nieprawdopodobną asystą! [WIDEO]

Mecz pomiędzy Bologną a Juventusem to bezpośrednia walka o trzecie miejsce w tabeli Serie A, a także starcie z podtekstami. Trener zespołu z Bolonii Thiago Motta po sezonie może odejść do Turynu. Ponadto w obu zespołach gra po dwóch Polaków - Łukasz Skorupski i Kacper Urbański u gospodarzy, a Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik u gości.

Asysta Kacpra Urbańskiego w hicie Serie A. Wojciech Szczęsny nie miał szans

Od pierwszej minuty na boisku pojawili się Skorupski, Urbański oraz Szczęsny. Ta pierwsza dwójka już 120 sekund po rozpoczęciu spotkania miała powody do radości, ponieważ po świetnej akcji i strzale Riccardo Calafioriego Bologna wyszła na prowadzenie 1:0. Kilka minut później zobaczyliśmy kuriozalną asystę Urbańskiego.

Po dośrodkowaniu w pole karne polski pomocnik nabiegał na piłkę w polu karnym Szczęsnego i strącił ją jako pierwszy. Jednocześnie zderzył się z Santiago Castro i to Argentyńczyk wpakował piłkę do siatki. W nieprawdopodobny wręcz sposób 19-latek zaliczył asystę. Dla Urbańskiego była to pierwsza asysta w tym sezonie Serie A. Potrzebował na to aż 21 występów.

Kilkadziesiąt sekund po asyście Urbański mógł także strzelić pierwszego gola w tym sezonie włoskiej elity. Jego strzał z dystansu obronił jednak Wojciech Szczęsny, ale przy dobitce nie miał już szans. Na szczęście dla bramkarza Juventusu sędziowie dopatrzyli się spalonego Jensa Odgaarda. Interwencja reprezentanta Polski okazała się więc kluczowa.

Wynik 2:0 dla gospodarzy utrzymał się do przerwy, ale już osiem minut po wznowieniu gry było 3:0. Cała akcja rozpoczęła się od dobrego odbioru w środku pola, a napędziło ją progresywne podanie Urbańskiego. Jego partnerzy wygrali przebitkę, a w polu karnym Calafiori nie dał wielu szans Szczęsnemu dobrym strzałem w kierunku dalszego słupka.

Juventus odrobił wynik w meczu Bologna - Juventus. Kapitalny gol Arkadiusza Milika

Niedługo po trzeciej bramce na boisku pojawił się Arkadiusz Milik, który zmienił Dusana Vlahovicia. To jednak nie Polak, a Federico Chiesa dał Juventusowi pierwsze trafienie w 76. minucie gry. Milik doczekał się jednak swojej bramki, kiedy to w 83. minucie gry perfekcyjnie uderzył z rzutu wolnego i dał turyńczykom bramkę na 2:3.

Już dwie minuty później Juventus w niebywałym stylu doprowadził do remisu 3:3 za sprawą Kenana Yildiza. Finalnie taki wynikiem zakończyło się spotkanie. Po nim Bologna zajmuje trzecie miejsce w Serie A, a Juventus jest czwarty. Obie drużyny mają po 68 punktów i po jednym meczu do rozegrania.