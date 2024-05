Świderski błysnął we Włoszech! Na to czekaliśmy. Wejście smoka [WIDEO]

Od lutego Karol Świderski jest wypożyczony z amerykańskiego Charlotte FC do Hellasu Werona. Reprezentant Polski z jednej strony trafił do włoskiego klubu, żeby pomóc mu w utrzymaniu w Serie A, a z drugiej, żeby przygotować się do Euro 2024. Od momentu transferu wystąpił we wszystkich 13 spotkaniach w lidze, w których raz wpisał się na listę strzelców w wygranym 1:0 meczu z Sassuolo.

Karol Świderski dał nadzieję Hellasowi Werona. Jednak Torino w końcówce się obudziło

Świderski na murawę często wchodził z ławki i tak też było w niedzielnym spotkaniu przeciwko Torino. Hellas potrzebował jak tlenu punktów, żeby uspokoić swoją sytuację w tabeli. Napastnik pojawił się na boisku w 62. minucie przy bezbramkowym remisie.

Zaledwie pięć minut później Suat Serdad wpadł z lewego skrzydła w pole karne Torino, wyłożył na trzeci metr pi趾 do Karola Świderskiemu, a temu pozostało wpakować ją do siatki! Hellas prowadził 1:0 po golu reprezentanta Polski i mógł liczyć na zdobycie niezwykle ważnych trzech punktów.

Niestety gol Karola Świderskiego nie zapewnił drużynie z Werony trzech punktów. Torino grało do końca i w 77. minut wynik spotkania wyrównał Zannetos Savva. Sześć minut później gola na 2:1 dla ekipy z Turyny strzelił Pietro Pellegri. Tym samym Hellas Werona przegrał 18. mecz w tym sezonie Serie A.

Jak to wpłynęło na sytuację w tabeli? Hellas zajmuje 14. miejsce i ma 34 punkty na koncie. To o cztery więcej od Udinese, które na 18. pozycji otwiera strefę spadkową. Jednak Udinese mecz w 36. kolejce rozegra w poniedziałek na wyjeździe z Lecce. Hellas i Świderski do końca spotkania rozegrają dwa mecze - na wyjeździe z Salernitaną (20 maja) i u siebie z Interem Mediolan (26 maja).