Nagle ogłosił transfer Zielińskiego. Wszystko jasne. Bomba!

Od początku roku wiadomo, że Piotr Zieliński z końcem sezonu odejdzie z Napoli. Polski pomocnik nie przedłużył z neapolitańskim klubem umowy, która wygasa pod koniec czerwca bieżącego roku. Zieliński ma zostać piłkarzem Interu Mediolan, chociaż ciągle nie było oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Od dłuższego czasu były tylko mrugnięcia okiem i szczątkowe informacje z Mediolanu nt. zakontraktowania reprezentanta Polski. Nieco rąbka tajemnicy uchylił pod koniec kwietnia dyrektor sportowy Interu Piero Ausilio. - Już prawie udało nam się sfinalizować dwa transfery na kolejny sezon - ujawnił działacz w rozmowie z DAZN.

Nie zdradził, o których zawodnikach mowa, ale niewerbalnie wskazał, o kogo chodzi. Kiedy dziennikarze zapytali go, czy ma na myśli Zielińskiego i Mehdiego Taremiego, to tylko się uśmiechnął.

Dyrektor sportowy Interu Mediolan potwierdził transfer Piotra Zielińskiego

Ausilio w środę był gościem w transmisji na żywo na Instagramie włoskiego dziennikarza Fabrizio Biasina. Działacz Interu Mediolan opowiedział o polityce pozyskiwania zawodników, którym wygasają kontrakty i w tym kontekście wspomniał Piotra Zielińskiego.

- W lutym zaczynamy rozmowy z różnymi zawodnikami, którym kończą się umowy. W lutym podpisaliśmy kontrakty z Zielińskim i Taremim, a w ostatnich latach korzystaliśmy z różnych okazji. Prowizje? Są obecne w transferach gotówkowych, jak i bezpłatnych. Najwyższe prowizje są wypłacane przy najważniejszych transferach - przekazał Piero Ausilio cytowany przez ilnapolista.it.

Co za to z obecną sytuacją Piotra Zielińskiego? Na jednym z treningów po meczu z Empoli (0:1) polski pomocnik doznał urazu łydki i nie zagrał w dwóch kolejnych meczach Napoli z AS Romą (2:2) oraz Udinese (1:1). "Polski pomocnik pracuje na siłowni. Ze względu na kontuzję lewej łydki [...] prawie na pewno zabraknie go także z Bologną i Fiorentiną" - przekazało "Corriere dello Sport".

Z drużyną Łukasza Skorupskiego i Kacpra Urbańskiego ustępujący mistrzowie Włoch zagrają 11 maja, natomiast z Fiorentiną 19 maja. Według informacji włoskiego dziennika Zieliński ma wrócić na mecz z Lecce w 38. kolejce Serie A.