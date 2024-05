Klamka zapadła. Oto co Juventus chce zrobić z Wojciechem Szczęsnym!

Od kilku tygodni włoskie media prześcigają się w informowaniu o przyszłości Wojciecha Szczęsnego w Juventusie. Wiele źródeł donosiło, że Polak już tego lata może stać się ofiarą odmładzania kadry zespołu i chociaż ma ważny kontrakt do czerwca 2025 roku, to zostanie sprzedany. Dementował to Łukasz Wiśniowski, według którego Szczęsny nigdzie się nie wybiera i chce wypełnić umowę. Teraz kolejny raz o przyszłości bramki Juventusu pisze "La Gazzetta dello Sport".

Co dalej z Wojciechem Szczęsnym? Juventus wytypował następcę

W ostatnim doniesieniach Sports Zone informowało, że Juventus za wszelką cenę chciałby sprowadzić do siebie Michele Di Gregorio z Monzy. 26-letni bramkarz jest jedną z rewelacji tego sezonu Serie A i zachował aż 14 czystych kont w zespole z drugiej połówki tabeli. Teraz te informacje potwierdza właśnie "La Gazzetta dello Sport".

Według źródła Juventus może zrobić dla młodego bramkarza miejsce w swoim składzie i pozbyć się obecnych bramkarzy. Chodzi jednak głównie o Mattię Perina i Carlo Pinsoglio, czyli numer dwa i trzy w bramce turyńczyków. Ich umowy kończą się wtedy, co kontrakt Szczęsnego i szczególnie na tym pierwszym Juventus mógłby jeszcze coś zarobić.

Ewentualne przyjście Di Gregorio nie oznaczałoby jednak rozstania ze Szczęsnym. Polak jest w stanie zagwarantować bardzo wysoki poziom i być może wcieliłby się w rolę numeru jeden, na który naciska i od którego szkoli się młodszy golkiper. Podobnie jak było to z nim samym, kiedy to w pierwszym sezonie w Juventusie więcej grał Gianluigi Buffon.

"Najbardziej realna droga prowadzi do dołączenia Di Gregorio do Szczęsnego na ten rok. Polakowi zależy na dotrzymaniu terminu umowy" - piszą Włosi. "Juventus chce pozyskać bramkarza Monzy jako inwestycję na bramkę od przyszłego roku" - dodają. Oznacza to, że na ten moment reprezentant Polski może być spokojny o swoje miejsce.