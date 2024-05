To ma być nowy trener Szczęsnego i Milika. Geniusz. Ze średniakiem idzie do LM

Massimiliano Allegri swoją drugą kadencję jako trener Juventusu rozpoczął w maju 2021 roku i od tamtej pory turyńczycy nie odnieśli właściwie żadnego sukcesu. Obecny jest dla nich już czwartym z kolei bez mistrzostwa kraju, które w poprzednich latach zdobywali seryjnie, co ma być przyczyną nadchodzącej rewolucji. Jej ofiarą ma zostać właśnie włoski szkoleniowiec, a kandydatem do zastąpienia go jest trener rewelacji obecnych rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Sztafeta 4x400 mężczyzn z awansem na igrzyska! Mateusz Rzeźniczak: Nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy

Juventus wybrał już kolejnego trenera? Teraz trenuje Polaka w rewelacji sezonu

Umowa Allegriego z Juventusem wygasa dopiero w przyszłym roku, ale zdaniem mediów nadchodząca rewolucja kadrowa ma również zakładać zwolnienie go już po zakończeniu obecnego sezonu. 56-latek w tej kadencji poprowadził już zespół 147 razy i najwyraźniej formuła po prostu się wyczerpała. Jego drużyna chwilami była nawet liderem Serie A, a finalnie prawdopodobnie zakończy sezon w okolicach trzeciej lokaty.

Niewykluczone, że z podium Juventus zepchnie Bologna, która traci do turyńczyków zaledwie dwa punkty i w pozostałych trzech kolejkach oba zespoły zmierzą się ze sobą. Drużyna Łukasza Skorupskiego jest rewelacją tego sezonu we włoskiej elicie, a według wielu głównych autorem tego sukcesu jest Thiago Motta - człowiek łączony z przejściem do Juventusu.

Przynajmniej tak twierdzi znany włoski dziennikarz Mirko Di Natale, będący bardzo blisko Juventusu. Jego zdaniem Motta jest obecnie jednym z kandydatów i zarazem najlepszym wyborem na stanowisko szkoleniowca turyńczyków.

- Jedynym prawdziwym i konkretnym nazwiskiem jest Thiago Motta. Wiem na pewno od osób pracujących w klubie, że następnym trenerem będzie młody i dobrze zapowiadający się szkoleniowiec - powiedział dziennikarz. 41-letni Motta z pewnością jest młody i perspektywiczny, a do tego udowodnił w Bolonii, że potrafi stworzyć świetny zespół.

Kontrakt Motty z obecnym klubem wygasa 30 czerwca, a więc Juventus mógłby powalczyć o podpisanie z nim umowy bez jakiekolwiek kwoty odstępnego. W Bolonii 41-latek pracuje od września 2022 roku i w tym czasie notuje średnio 1,70 pkt w 73 meczach. Podczas obecnej kadencji Massimiliano Allegri może pochwalić się niewiele wyższą średnią, ponieważ ta wynosi 1,84 pkt.