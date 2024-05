Niespodziewane wiadomości o Szczęsnym. To byłby hit!

Euro w Niemczech będzie ostatnim wielkim turniejem dla Wojciecha Szczęsnego. - Może być mnie ciężko namówić, żeby zostać - mówił po wygranych barażach z Walią w marcu tego roku. O tym, że w tym roku rozstanie się z kadrą narodową, mówił już od dłuższego czasu.

Odejście z reprezentacji może zbiec się z tworzeniem filmu o polskim bramkarzu. Według informacji "Przeglądu Sportowego" we Włoszech ruszyły właśnie zdjęcia do dokumentu o Polaku. Jak czytamy, film ma być dostępny na platformie Prime Video i stworzy go ekipa Papaya Films, która wcześniej pracowała też przy produkcjach o Robercie Lewandowskim oraz Jakubie Błaszczykowskim. Film o napastniku ukazał się jesienią 2023 roku, a o Błaszczykowskim w marcu 2024. Oba również można oglądać na Prime Video

Póki co nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia doniesień. "Gdy zwróciliśmy się do źródła, usłyszeliśmy, że sprawy nie komentują" - czytamy na łamach "Przeglądu Sportowego". Nie wiadomo też, kiedy ewentualnie miałoby dojść do premiery dokumentu. Taka produkcja byłaby jednak z pewnością bardzo pięknym zwieńczeniem kariery reprezentacyjnej 34-letniego bramkarza.

Do startu mistrzostw Europy w Niemczech został nieco ponad miesiąc. Polacy w fazie grupowej zagrają z Holandią (16 czerwca), Austrią (21 czerwca) oraz Francją (25 czerwca). Awans do fazy pucharowej wywalczą dwa najlepsze zespoły w grupie. Relacje na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.