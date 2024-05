Wielka sensacja w Serie A. Mistrzowie dostali lanie od kata [WIDEO]

Inter Mediolan już 22 kwietnia mógł świętować zdobycie 20. tytułu mistrzów Włoch w historii. Wówczas w derbach miasta pokonał AC Milan 2:1. Gole pieczętujące zdobycie mistrzostwa kraju zdobywali Marcus Thuram i Francesco Acerbi. Dla derbowych rywali trafił Fikayo Tomori.

Szok w Serie A. Inter przegrał... znów z nimi

W następnej kolejce mierzyli się z Torino. Choć goście w pierwszej połowie stawiali jeszcze opór, to po czerwonej kartce dla Adriena Tameze byli bezradni. O zwycięstwie Interu przesądził dublet strzelony przez Hakana Calhanoglu.

Wydawało się, że podopieczni Simone Inzaghiego w kolejnym spotkaniu również zainkasują trzy punkty. Nic bardziej mylnego. Po raz drugi w tym sezonie musieli uznać wyższość... Sassuolo. To zespół, który zajmuje 19. miejsce w ligowej tabeli i musi walczyć o pozostanie w elicie.

Najpierw we wrześniu pokonali mediolańczyków na ich stadionie. Wówczas prowadzenie gospodarzom dał Denzel Dumfries, ale po przerwie Yanna Sommera pokonali Nedim Bajrami i Domenico Berardi. Tym razem gola zdobył tylko jeden zespół.

Po upływie 20 minut piłkę do bramki - strzeżonej tym razem nie przez Sommera, a Emila Audero - posłał Armand Lauriente. Jego strzał był niezwykle silny i poszybował tuż pod poprzeczkę. Golkiper Interu był bezradny i nie mógł nic zrobić.

To już 10 wygrana Sassuolo z Interem od 2013 roku. W ostatnich pięciu spotkaniach mediolańczycy przegrywali aż trzy razy z tym rywalem.

Trzy punkty są dla Sassuolo niczym tlen. Podopieczni Davide Ballardiniego walczą o utrzymanie w Serie A, w której występują nieprzerwanie od 11 sezonów. Na trzy kolejki przed końcem ich sytuacja jest jednak trudna. Do zajmującego ostatnią bezpieczną pozycję Empoli tracą dwa punkty, ale mają o jeden mecz więcej rozegrany. Tyle samo punktów co Sassuolo zgromadziło 18. Udinese. Również jednak ma do zagrania jedno spotkanie więcej.

Inter ze względu na sobotnią porażkę stracił szansę przekroczenia granicy 100 punktów w tym sezonie. Mediolańczycy do tej pory zdobyli 89 oczek, więc w najlepszym rozrachunku do powyższego wyniku zabraknie im dwóch punktów. Kolejne spotkania oba zespoły rozegrają w najbliższy weekend. 12 maja Sassuolo zagra z Genoą, a Inter dwa dni wcześniej zmierzy się z Frosinone.

Sassuolo 1-0 Inter Mediolan (1:0)

Gol: Armand Lauriente'20