Wielki bunt kibiców Napoli. Wystąpili przeciwko klubowi

Ile znaczy rok w piłce nożnej - to idealnie pokazuje przykład Napoli. W sezonie 22/23 zespół z południa Włoch świętował trzecie mistrzostwo w historii, a drużynę prowadził Luciano Spalletti. Teraz Napoli zajmuje dziewiąte miejsce z 50 punktami, traci dziewięć do piątej Romy i ma coraz mniejsze szanse na to, by wywalczyć awans do Ligi Mistrzów. Pięć ostatnich spotkań Napoli to jedno zwycięstwo, dwa remisy i dwie porażki.

W tym sezonie Napoli prowadziło trzech trenerów - przez 16 meczów drużyną zarządzał Rudi Garcia, ale został zwolniony w połowie listopada. Potem jego miejsce zajął Walter Mazzarri, który "wytrzymał" na stanowisku przez 19 spotkań. Stracił jednak pracę w połowie lutego. Od tego momentu, a więc od meczu 1/8 finału przeciwko Barcelonie, za Napoli odpowiada Francesco Calzona, a więc aktualny selekcjoner reprezentacji Słowacji. A kto poprowadzi ten zespół w kolejnym sezonie?

Kibice Napoli nie chcą tego trenera w klubie. "Ruch społeczny"

Do tej pory włoskie media łączyły z Napoli co najmniej kilku trenerów. W tym gronie znajdował się Antonio Conte (bez klubu), Vincenzo Italiano (Fiorentina), Gian Piero Gasperini (Atalanta Bergamo) czy Stefano Pioli (Milan). Zgodnie z najnowszymi informacjami, faworytem ma być ten ostatni. Pioli ma rozstać się z Milanem z końcem sezonu, mimo ważnego kontraktu do czerwca przyszłego roku.

Portal calciomercato.com podaje, że Pioli porozumiał się ustnie z Napoli i jest gotów podpisać trzyletni kontrakt. Dawniej Pioli prowadził Fiorentinę, Inter Mediolan, Lazio czy Bolognę. Włoskie Sky Sport dodaje, że prezes Aurelio De Laurentiis chce trenera, któremu będzie w stanie zaufać, by powierzyć mu trzyletni projekt zespołu.

Ten ruch nie podoba się kibicom Napoli, którzy jasno postanowili wyrazić swoje niezadowolenie. O tym szerzej pisze dziennik "Corriere del Mezzogiorno". Okazuje się, że fani Napoli uruchomili petycję, w której zbierają podpisy pod akcją z hashtagiem #nopioli. "Trener z regionu Emilia-Romania nie jest lubiany przez część fanów, którzy uruchomili internetową petycję. Tylko 1 maja otrzymano 100 podpisów" - czytamy w artykule.

"To jest głos kibiców Napoli, dla których ich drużyna to wiara, przekonanie, a nawet ruch społeczny. Pioli to nieodpowiednie nazwisko, aby podnieść na duchu drużynę, klub i fanów, którzy przeżywają jedno z najbardziej gorzkich rozczarowań po osiągnięciu celu, na który czekali 33 lata" - możemy przeczytać w opisie petycji, która znajduje się TUTAJ.

Obecnie Milan zajmuje drugie miejsce z 70 punktami i traci 19 do prowadzącego Interu Mediolan, który zapewnił sobie mistrzostwo Włoch na pięć kolejek przed końcem sezonu. Milan jest już pewny udziału w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.