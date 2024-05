Włosi odpalili bombę ws. Szczęsnego. To tam będzie występować w nowym sezonie?!

Wojciech Szczęsny ostatnio stał się bohaterem licznych spekulacji ze strony włoskiej prasy. Jego kontrakt z Juventusem wygasa pod koniec czerwca 2025 r., a jak podał serwis Tuttomercatoweb, Polak odrzucił ofertę jego przedłużenia. Tamtejsze media coraz częściej wskazują nazwisko jego następcy. Ma nim być obecny bramkarz Monzy Michele Di Gregorio. Na poważnie rozpatrywany jest także scenariusz, w którym Szczęsny opuściłby klub już tego lata. Teraz Włosi wskazali konkretny kierunek.

Media: Wojciech Szczęsny na celowniku Chelsea. Juventus nie będzie go zatrzymywać

Jak poinformował w czwartek portal jmania.it, Juventus latem będzie chciał nieco odświeżyć kadrę na kolejny sezon. Choć Szczęsny odgrywa bardzo ważną rolę i cieszy olbrzymią popularnością wśród kibiców, on również może pożegnać się z drużyną. Wszystko przez wysoką pensję, opiewającą na 6 mln euro netto za sezon. Zdaniem serwisu przy dzisiejszych realiach Juventusu uznawana jest za zdecydowanie za wysoką.

Dodatkowo Szczęsnym ma obecnie zainteresować się Chelsea. Dla angielskiego klubu sprowadzenie nowego bramkarza będzie priorytetem. Obecnie na tej pozycji występują Robert Sanchez i Djordje Petrovic. Londyńczycy poszukują kogoś o większym doświadczeniu. Poza reprezentantem Polski rozważany jest także rezerwowy golkiper Arsenalu Aaron Ramsdale.

Co dalej ze Szczęsnym? Sprzeczne informacje

Chelsea uważnie monitoruje sytuację, a dyrektor sportowy Juventusu Cristiano Giuntoli ma być skłonny oddać 34-letniego bramkarza, jeśli tylko wpłynie konkretna oferta. Zdaniem jmania.it wystarczy jedynie kwota 10 mln euro.

Ustalenia Włochów stoją jednak w sprzeczności z tym, co na ten temat mówią polscy dziennikarze. Ci przekonani są, że Szczęsny pozostanie w klubie na jeszcze jeden rok. - To jest "farmazon alert". Nie ma żadnych logicznych przesłanek, by odchodził. Musiałby być szaleńcem, jeśli chciałby to zrobić - twierdził Łukasz Wiśniowski w programie "Pogadajmy o piłce" na kanale Meczyki. - Absolutnie nie ma tematu odejścia Szczęsnego po sezonie. Nawet jak przyjdzie nowy golkiper, to po to, by się uczyć - dodał Tomasz Włodarczyk.