To ma być nowy trener Polaków w Juventusie. Absolutna rewelacja

Juventus ma przed sobą dwa zadania do wykonania w tym sezonie. Nadrzędnym celem jest zakończenie sezonu w czołowej piątce Serie A, by zagrać w kolejnym sezonie w Lidze Mistrzów. Poza tym Juventus zagra 15 maja z Atalantą Bergamo w finale Pucharu Włoch. To może być pierwsze trofeum Juventusu od sezonu 20/21, kiedy to został zwycięzcą krajowego Pucharu, także pokonując Atalantę. W ostatnim meczu Juventus zremisował bezbramkowo z Milanem, a Wojciech Szczęsny zanotował 100. czyste konto w historii występów dla Juve.

To jest już ósmy sezon Massimiliano Allegriego w roli trenera Juventusu. Wcześniej prowadził drużynę w latach 2014-2019, kiedy to wywalczył pięć mistrzostw Włoch, cztery krajowe Puchary i dwa Superpuchary. Od powrotu do klubu w maju 2021 r. Allegri nie wygrał jednak żadnego trofeum. Mimo ważnego kontraktu do końca czerwca 2025 r. wygląda na to, że jego drogi z Juventusem się rozejdą tego lata.

To ma być nowy trener Szczęsnego i Milika w Juventusie. To rewelacja tego sezonu

Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio podaje, że "Allegri jest świadomy, że z końcem tego sezonu kończy się też jego praca w Juventusie". Obecnie do ustalenia jest forma rozstania z Allegrim ze względu na to, że trener ma ważny kontrakt. Wygląda na to, że przyszły sezon Allegri spędzi na urlopie, a też nie jest aż tak chętny na pracę poza ojczyzną. "Allegri dobrze wie, że klub dokonuje oceny działań na rynku transferowym bez jego wiedzy. Nie planują już wspólnie przyszłości" - przekazał Di Marzio. Kto ma zastąpić Allegriego od nowego sezonu?

Di Marzio podaje, że nowym trenerem Juventusu będzie Thiago Motta z Bolonii, który miał zadeklarować swoją chęć do pracy w Turynie. Na razie Motta nie ogłosił odejścia z klubu, ale to wydaje się kwestią czasu. "Motta wyraził dyspozycyjność, ale to musi jeszcze zostać sformalizowane. Ale to on jest wybrańcem" - przekazał dziennikarz. Wśród przyszłych planów transferowych w Juventusie wymienia się Michele Di Gregorio z Monzy, a także dwóch zawodników Bolonii: Riccardo Calafioriego oraz Joshuę Zirkzee.

Obecnie Bologna znajduje się na czwartym miejscu z 63 punktami i jest na dobrej drodze do tego, by awansować do Ligi Mistrzów. Zespół prowadzony przez Thiago Mottę przegrał tylko pięć ligowych meczów, a jego bilans w Serie A w 2024 r. to dziewięć zwycięstw, pięć remisów i dwie porażki. Motta notuje w tym sezonie w Bolonii średnią 1,85 pkt na spotkanie, a jego kontrakt wygasa z końcem sezonu. W tym sezonie Bologna zagra jeszcze z Torino (03.05), Napoli (12.05), Juventusem (19.05) i Genoą (26.05).

Motta pracuje w Bolonii z dwoma polskimi piłkarzami - Łukaszem Skorupskim i Kacprem Urbańskim. Pierwszy z nich jest członkiem wyjściowego składu Bolonii i ma 14 czystych kont w 32 meczach. Urbański pojawia się głównie z ławki rezerwowych, ale w 22 meczach spędził 906 minut na boisku.