Gromy spadły na Świderskiego. Włosi bezlitośni [WIDEO]

W ostatni dzień zimowego okienka transferowego Karol Świderski został wypożyczony z amerykańskiego Charlotte FC do Hellasu Verona. Dopiero w piątym meczu udało mu się wpisać na listę strzelców. Strzelił gola w marcowym starciu z Sassuolo. Od tego czasu forma - tak jego, jak i zespołu - pozostawia jednak sporo do życzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki i reprezentacja - połączenie nierozerwalne? "To wielka duma"

Świderski zmarnował szansę. Włosi bezlitośni

Klub Polaka balansuje na granicy utrzymania się w lidze i do końca sezonu będzie zamieszany w walkę o byt w elicie. Nic więc dziwnego, że każdy punkt jest dla Hellasu na wagę złota. Tak też było w sobotnim meczu z Lazio. Na Stadio Olimpico goście przegrali jednak 0:1. Jedynego gola zdobył Mattia Zaccagni.

Problem w tym, że z Rzymu werończycy mogli wywieźć remis. Dogodnej sytuacji na pokonanie Ivana Provedela nie wykorzystał jednak Karol Świderski. To odbiło się na jego pomeczowych ocenach we włoskich mediach.

"Miał lepsze i gorsze momenty, ale ten okropny strzał, kiedy bramka była praktycznie pusta, nie może być oceniony inaczej niż negatywnie" - napisał Eurosport, wystawiając 安iderskiemu notę 5 (w skali 1-10). Portal Calcio Hellas nie rozwodził się nad oceną polskiego napastnika. "Bez zbędnych opowieści: ta niewykorzystana szansa na gola w pierwszej połowie ciąży jak kamień" - skwitował występ Świderskiego, gdzie również otrzymał notę 5.

"Karol Świderski nie wykorzystał błędu Christosa Mandasa, uderzając obok pustej bramki" - napisał portal football-italia.net. Nie inaczej uważają również dziennikarze "La Gazzetta dello Sport". "Co za błąd" - czytamy w tytule. Dziennik wycenił występ napastnika na 5.

"Wykazuje dużo ruchu, ale czerpie z tego niewiele, również dlatego, że jest trochę osamotniony i porzucony przez swoich kolegów" - pisze z kolei calcio.oasport.it. Serwis ocenił Polaka na notę 5,5.

Dla reprezentanta Polski był to 12 mecz w tym sezonie. Do tej pory zdobył zaledwie jednego gola. Hellas zajmuje 17. miejsce w tabeli i o trzy punkty wyprzedza Udinese. To zespół, który rozegrał o jedno spotkanie mniej niż werończycy.