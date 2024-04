Niepokojące wiadomości ws. Piotra Zielińskiego. Napoli wydało komunikat

Piotr Zieliński ma przed sobą ostatnie tygodnie w roli zawodnika Napoli, gdyż z końcem sezonu wygaśnie jego umowa i od kolejnych rozgrywek będzie reprezentował Inter Mediolan. Obecny sezon jest bardzo trudny dla reprezentanta Polski, gdyż w pewnym momencie nie był nawet powoływany do kadry meczowej Napoli oraz został wykreślony ze spotkań w fazie pucharowej Ligi Mistrzów.

Piotr Zieliński nie zagra w niedzielnym hicie Serie A

W ostatnim czasie jednak Zieliński znowu wrócił do składu Napoli, co na pewno było dobrą informacją dla Michała Probierza i reprezentacji Polski w kontekście Euro 2024. Jednak nieco gorsze informacje napłynęły w sobotnie popołudnie, gdy Napoli przekazało, że polski pomocnik nabawił się urazu.

"Zieliński na wczorajszym treningu doznał lekkiej kontuzji mięśnia brzuchatego lewej łydki" - napisano na oficjalnej stronie internetowej klubu. Dziennik "Il Mattino" poinformował, że z powodu tego urazu Piotra Zielińskiego czeka około tygodnia przerwy od gry.

Dlatego z powodu kontuzji Piotr Zieliński nie zagra w hitowym meczu, gdy w niedzielę Napoli podejmie AS Romę. Może też przegapić wyjazdowe spotkanie z Udinese, które zostanie rozegrane 6 maja.

W obecnym sezonie Zieliński wystąpił w 35 meczach, w których zdobył cztery bramki i zanotował trzy asysty.

Co zaś się tyczy sytuacji w Napoli, to na pięć kolejek przed końcem sezonu zajmuje ósme miejsce w tabeli Serie A. Ma 52 punkty i traci trzy "oczka" do siódmego miejsca, które premiuje grą w Lidze Konferencji Europy. Z kolei do piątego, które daje awans do Ligi Mistrzów, strata wynosi dziewięć punktów.