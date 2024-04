Klamka zapadła. Padło "here we go" ws. francuskiego gwiazdora! Zaskakujący transfer

W najbliższych tygodniach na San Siro w Mediolanie dojdzie do wielu łez i wzruszeń. To już pewne. Olivier Giroud po trzech sezonach opuści stolicę Lombardii. Informacje w sprawie jego transferu podał już włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Padło słynne hasło "here we go". Doświadczony napastnik reprezentacji Francji dołączy tym samym do swojego kolegi z ekipy mistrzów świata z 2018 roku.

