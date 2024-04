Media: Szczęsny podjął decyzję ws. przyszłości. Chce grać tylko tam!

Wojciech Szczęsny to kluczowa postać nie tylko reprezentacji Polski, ale i Juventusu. W ostatnich tygodniach przeżywał jednak huśtawkę nastrojów. Z jednej strony był bohaterem baraży do Euro 2024. To on obronił w konkursie rzutów karnych strzał Daniela Jamesa, który zatrzymał Walię i wprowadził biało-czerwonych na turniej. Z drugiej zaś w derbach z Torino doznał złamania nosa.

Taka jest wola Szczęsnego. Dziennikarz zdradził

Dziennikarze "Corriere dello Sport" informowali niedawno, że porozumienie pomiędzy Szczęsnym, a Juventusem nie jest jeszcze tak blisko. Przypomnijmy, że Polakowi kontrakt kończy się za rok. Gdyby nie prolongował nowej umowy, to latem 2025 roku turyńczycy nie zarobili na nim nawet centa.

Nie tak dawno Fulvio Collovati donosił, że Szczęsnym zainteresowane byłoby Napoli. Najnowsze informacje włoskich mediów wskazują jednak na to, że przyszłość Polaka rysuje się w biało-czarnych barwach. "Na razie nie ma porozumienia w sprawie przedłużenia. Plany polskiego bramkarza są jasne chce zostać w Juve" - napisał w poniedziałkowy wieczór włoski dziennikarz Nicolo Schira.

Publicysta dodał, że niewykluczone są także zmiany w warunkach potencjalnej nowej umowy. Obecnie Szczęsny zarabia 6,5 miliona euro za sezon. Aby sfinalizować porozumienie, niezbędne może się okazać zrewidowanie przez piłkarza oczekiwań finansowych. Klub chciałby obniżyć jego wynagrodzenie, lub rozłożyć jego płatność,

Wydaje się, że Szczęsny dobrze czuje się w Juventusie. 34-latek to jeden z najstarszych zawodników w zespole, który poza ważną rolą na boisku, jest jednym z liderów w szatni. Niewykluczone jednak, że prolongata umowy wiązałaby się ze zmianami jego statusu.

Wojciech Szczęsny rozegrał już 31 meczów w tym sezonie. Wpuścił 25 bramek, zaś w 14 spotkaniach zachował czyste konto. Na jego dobrą formę już w czerwcu będzie liczył Michał Probierz. Doświadczony golkiper weźmie udział w swoim czwartym turnieju o mistrzostwo Europy. Przypomnijmy, że 34-latek to 81-krotny reprezentant kraju.

Juventus ze Szczęsnym w składzie zajmuje 3. miejsce w tabeli Serie A. We wtorkowy wieczór rozegra drugi półfinał Coppa Italia przeciwko Lazio. W pierwszym meczu zawodnicy Massimiliano Allegrego wygrali 2:0.