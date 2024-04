Zmiana trenera w klubie Polaka? "Gotowy na nowy rozdział"

Ivan Jurić trenerem Torino został w lipcu 2021 roku. 45-letni wówczas szkoleniowiec przejmował drużynę po Davide Nicoli, która sezon 2020/2021 zakończyła na 16. miejscu. I na pewno nie obniżył jej poziomu. Chorwacki szkoleniowiec na samym początku przedstawił swoją wizję, która następnie była stopniowo wprowadzana przez zawodników do gry.

W poprzednich rozgrywkach Torino było na 10. pozycji. Aktualnie także jest na 10. miejscu z 46 punktami po 33 kolejkach. Drużyna, w której występuje Karol Linetty, na ten moment ma sześć punktów straty do "strefy pucharowej". To wynik, który z pewnością nie satysfakcjonuje ani kibiców, ani samego trenera. Według "Football Italia", Jurić postawił ultimatum i powiedział, że jeśli nie zdoła zakwalifikować się do europejskich pucharów to po sezonie odejdzie.

W związku z tym już od dawna trwały spekulacje w sprawie przyszłości Juricia, którego kontrakt z Torino wygasa z końcem czerwca 2024 roku. W ostatnim czasie Chorwat znalazł się w orbicie zainteresowań m.in. West Bromwich Albion, klub z Championship.

Niepewna przyszłość Ivana Juricia w Torino. "Są na dobrej drodze do rozstania"

Teraz nowe informacje ws. Juricia przekazali włoscy dziennikarze. Jak podaje portal sportmediaset.mediaset.it, wszystko wszystko wskazuje na to, że przygoda Chortata z Torino po sezonie dobiegnie końca. "Torino i Ivan Jurić są na dobrej drodze do rozstania" - czytamy w serwisie sportmediaset.mediaset.it, powołującym się na doniesienia dziennikarza Nicolo Schiry. "Wydaje się, że Urbano Cairo (prezes Torino FC - przyp.red) jest gotowy na nowy rozdział" - dodano.

Zmiana trenera w Torino to z pewnością temat, który zainteresuje wielu Polaków. Od 2020 roku zawodnikiem tego klubu jest Karol Linetty. Kontrakt 29-latniego pomocnika z włoskim klubem jest ważny do 30 czerwca 2025 roku. W tym sezonie Polak łącznie wystąpił w 25 meczach, uzbierał w nich ponad 1 500 minut. Kolejną szansę na występ będzie miał już w najbliższą sobotę, 27 kwietnia o godzinie 15:00. Wtedy jego drużyna zmierzy się na wyjeździe z Interem Mediolan.