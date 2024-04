Sensacyjny zwrot ws. przyszłości Szczęsnego. Juventus będzie wściekły

Wojciech Szczęsny niezmiennie ma bardzo mocną pozycję w Juventusie, którego jest podstawowym bramkarzem. Aczkolwiek jego przyszłość nie jest do końca jasna, gdyż jego umowa wygasa z końcem czerwca przyszłego roku. We włoskich mediach pojawia się wiele spekulacji na temat tego, co będzie dalej.

Co dalej z Wojciechem Szczęsnym w Juventusie? Są nowe wieści

34-latek jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w zespole (6,5 mln euro rocznie). Gdyby chciał pozostać w Turynie, musiałby się liczyć z obniżką pensji, a być może i zmianą roli w zespole. Mówi się, że mógłby zostać mentorem młodszego bramkarza, który docelowo byłby jego następcą - przed laty podobnie wyglądało to z Polakiem oraz Gianluigim Buffonem.

Z informacji włoskiego "Corriere dello Sport" wynika, że na razie strony nie są blisko porozumienia w sprawie nowej umowy. Mimo to Szczęsny i tak może zostać w Juventusie na przyszły sezon, a potem odejść jako wolny zawodnik. To byłoby nieco zaskakujące, gdyż w takim wypadku klub nie zarobiłby na jego transferze. Przyszłość bramkarza będzie omawiana w najbliższych tygodniach, wtedy będzie wiadomo więcej na ten temat.

Wojciech Szczęsny wraca do zdrowia po kontuzji

W najbliższym czasie turyńska drużyna będzie musiał sobie radzić bez reprezentanta Polski. W meczu z Torino (0:0) Szczęsny doznał złamania kości nosowych i musiał przejść zabieg. Obecnie wraca do zdrowia i najprawdopodobniej zabraknie go w składzie na ligowe spotkanie z Cagliari (19 kwietnia). Powinien być gotowy na spotkanie z Lazio w Pucharze Włoch (23 kwietnia), tyle że w tych rozgrywkach numerem jeden jest Mattia Perin i Polak raczej zasiądzie na ławce rezerwowych. Powinien za to zagrać z ligowej potyczce z Milanem (28 kwietnia).

W tym sezonie Szczęsny rozegrał 30 spotkań w barwach Juventusu. 14 z nich zakończył z czystym kontem, w pozostałych łącznie przepuścił 23 bramki.