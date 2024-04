Piłkarz Romy upadł i złapał się z klatkę piersiową. Klub wprowadza ważną zmianę. Klasa!

W niedzielę o godzinie 18:00 AS Roma mierzyła się na wyjeździe z Udinese. Po 70 minutach utrzymywał się remis 1:1, gdy spotkanie nagle zostało przerwane, ponieważ zawodnik rzymskiej ekipy Evan N'Dicka upadł na murawę bez kontaktu z rywalem i trzymał się za klatkę piersiową. Piłkarz błyskawicznie został zniesiony z boiska i przewieziono go do szpitala. Tam na szczęście poczuł się już lepiej, a lekarze wykluczyli zawał serca.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z Michałem Probierzem po mistrzostwach Europy? Mamy głos z PZPN-u

AS Roma podjęła ważną decyzję przed meczem z Bologną

Wszystko skończyło się dobrze, ale każdy oglądający to spotkanie był bardzo zaniepokojony stanem obrońcy. AS Roma postanowiła wykorzystać tę sytuację i wykonała ważny gest przed zbliżającym się meczem z Bologną. Klub postanowił, że przed tym spotkaniem każdy z kibiców powyżej 45. roku życia będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań kardiologicznych. - Cieszymy się, że po raz kolejny możemy towarzyszyć AS Romie w inicjatywie na rzecz profilaktyki kardiologicznej kibiców - powiedział Alberto De Angelis, dyrektor szpitala Mater Dea, który współpracuje z Romą.

W jakim stanie jest Evan N'Dicka? Iworyjczyk opuścił już szpital, a więcej szczegółów podała AS Roma. "Nie wykryto żadnych patologii serca. W świetle najnowszych badań przeprowadzonych rano obraz kliniczny jest zgodny z urazem klatki piersiowej z minimalną odmą opłucnową" - czytamy w komunikacie. Media dodają, że zawodnik ma przejść dalsze badania, ale wkrótce powinien wrócić do treningów. Zdaniem dziennikarzy na boisku możemy go zobaczyć ponownie za około miesiąc.

Mecz AS Romy z Udinese zostanie dokończony 25 kwietnia. Spotkanie z Bologną natomiast odbędzie się już w poniedziałek o godzinie 18:30. Ekipa prowadzona przez Daniele De Rossiego po 31 kolejkach zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 55 punktów.