Co za słowa o Zielińskim. Głos prosto z Włoch

To już nie jest tajemnica. Od wielu miesięcy wiadomo, że 30 czerwca 2024 Piotr Zieliński wypełni kontrakt z Napoli i po ośmiu latach pożegna się z tym klubem. Najprawdopodobniej przeniesie się do Interu Mediolan, który zmierza po mistrzowski tytuł. Wygląda jednak na to, że w Neapolu zatęsknią za Polakiem. Tak uważa były reprezentant Włoch.

Były piłkarz nie ma wątpliwości. Zatęsknią za Zielińskim

Nie tak dawno, bo przed tygodniem - po wygranym 4:2 meczu z Monzą - kilka ciepłych słów pod adresem Zieli雟kiego wypowiedział Emmanuele Giaccherini. Były reprezentant Włoch pochwalił Polaka. - Zaimponował mi swoją postawą i profesjonalizmem. Nie jest łatwo grać w klubie, kiedy wiesz, że nie będzie cię w nim za rok. To zawodnik, który ma Neapol w swoim sercu - przyznał cytowany przez portal ilmionapoli.it. Zieliński i Giaccherini dzielili szatnię w latach 2016-2018 w Napoli.

Tym razem na temat reprezentanta Polski głos zabrał Gaetano D'Agostino. To zawodnik, który pięciokrotnie wystąpił w barwach włoskiej drużyny narodowej. Podczas kariery bronił barw Romy, Messiny, czy Udinese. Rywalizował między innymi w pamiętnym dwumeczu klubu z Udine przeciwko Lechowi Poznań w sezonie 2008/2009.

- Zielińskiego będzie bardzo brakowało Napoli. Beppe Marotta jest bardzo zręczny w dokonywaniu takich transferów, a ten z Piotrem jest tego przykładem - stwierdził D'Agostino, cytowany przez 1 Station Radio.

Przywołał nazwisko Giuseppe Marotty, a więc człowieka odpowiedzialnego za transfery w Interze Mediolan. Klub ze stolicy Lombardii w ostatnich latach wyspecjalizował się w pozyskiwaniu piłkarzy z kartą na ręku. Najlepszymi tego przykładami są Henrikh Mkhitaryan i Edin Dżeko. D'Agositno uważa, że Napoli powinno lepiej rozwiązać sprawę Zielińskiego. - Wystarczyło przedłużyć umowę chociażby o rok, aby zapewnić sobie zysk z transferu - dodał 41-latek.

Piotr Zieliński w barwach Napoli rozegrał do tej pory 362 mecze. Zdobył w nich 42 gole i zaliczył 49 asyst.