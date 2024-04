Są nowe informacje ws. Szczęsnego. Wiadomo ile będzie pauzował

Wojciech Szczęsny pod koniec ligowego meczu z Torino (0:0) został uderzony łokciem w twarz przez Adama Masinę. Na boisku pozostał do końcowego gwizdka, ale potem okazało się, że doznał złamania dwóch kości nosowych.

Wojciech Szczęsny doznał kontuzji. Wiemy, kiedy wróci do gry w Juventusie

Jeszcze w sobotę wieczorem polski bramkarz przeszedł zabieg, który zakończył się pełnym sukcesem. Po wypisaniu ze szpitala trafił pod opiekę klubowych lekarzy i to oni będą podejmować decyzję w sprawie jego powrotu do gry. Na to być może trzeba będzie chwilę poczekać.

Włoska "La Gazzetta dello Sport" poinformowała, że Szczęsny chciałby uniknąć pauzy i jak najszybciej wrócić do gry, najlepiej już na piątkowy mecz z Cagliari w Serie A. Jednak według dziennika tak się nie stanie i wtedy zagra Mattia Perin. Polak powinien wrócić do składu na spotkanie Pucharu Włoch z Lazio, ale w tych rozgrywkach broni wspomniany Perin (tak zdecydował Massimiliano Allegri) i raczej nie powinno się to zmienić. Z tego wynika, że najprawdopodobniej Szczęsny wróci do bramki na ligowy hit z Milanem (28 kwietnia).

Optymizm Wojciecha Szczęsnego ws. powrotu. "Był bardzo pozytywnie nastawiony"

O tym, że 33-latek nie powinien pauzować długo, zapewniał dziennikarz Łukasz Wiśniowski. - Wczoraj (w sobotę 13 kwietnia - red.) Wojtek faktycznie cierpiał, natomiast był bardzo pozytywnie nastawiony wobec tego, co za chwilę się wydarzy. Nie jest zagrożony jego udział w EURO 2024. Przerwa będzie prawdopodobnie bardzo krótka - powiedział.

W tym sezonie Wojciech Szczęsny rozegrał 30 meczów w barwach Juventusu. 14 z nich zakończył z czystym kontem, w pozostałych przepuścił łącznie 23 gole.