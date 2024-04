Koszmar Zielińskiego i spółki! Kompromitacja. Ten babol będzie się śnił po nocach [WIDEO]

Napoli rozgrywa bardzo słaby sezon. Klub, który broni tytułu mistrzowskiego, od dawna nie ma szans na jego obronę. Co więcej - kibice mogą się powoli przygotowywać na brak neapolitańczyków w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Tym razem zaledwie zremisowali z walczącym o utrzymanie Frosinone.

Zieliński w pierwszym składzie. Błąd Mereta. Napoli przegrywa

Drugi raz z rzędu w podstawowym składzie gospodarzy wyszedł Piotr Zieliński. Przed tygodniem jego gol przyczynił się do pokonania Monzy 4:2. Tym razem obecność pomocnika reprezentacji Polski nie pomogła odnieść drugiego zwycięstwa z rzędu.

Mecz lepiej rozpoczął się dla Napoli. Już w 16. minucie Giovanni Di Lorenzo zagrał piłkę do Matteo Politano, a ten pięknym strzałem ze skraju pola karnego wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Niecały kwadrans później mogło być 1:1. Do rzutu karnego podszedł Matias Soule, ale niemal podał piłkę do Alexa Mereta. Golkiper złapał futbolówkę i uchronił zespół przed utratą gola.

To były jednak miłe złego początki. Na początku drugiej połowy, przy rozegraniu od własnego pola karnego, popełnił fatalny błąd. Posłał piłkę do Walida Cheddiry, który bezlitośnie wykorzystał pomyłkę bramkarza.

Gospodarze ponownie wyszli na prowadzenie w 63. minucie. Do siatki trafił Victor Osimhen, ale zaledwie 10 minut później Cheddira strzelił drugiego gola i doprowadził do wyrównania. Wynik nie uległ już zmianie, a Napoli po raz 19 (!) w tym sezonie straciło punkty.

Piłkarze spod Wezuwiusza w 32 dotychczasowych spotkaniach odnieśli 13 zwycięstw, 10 razy remisowali, a dziewięciokrotnie schodzili z boiska w roli pokonanych. 49 punktów to bardzo słaby wynik. Sprawia, że strata do zajmującej 4. miejsce Bolonii wynosi aż 10 punktów.

Scenariusz, w którym neapolitańczyków nie zobaczymy w przyszłym sezonie Ligi Mistrzów, staje się coraz bardziej realny. Już 20 kwietnia kolejny mecz zespołu Piotra Zielińskiego. Tym razem przeciwko Empoli. Przypomnijmy, że Polak po sezonie opuści Kampanię i najprawdopodobniej przeniesie się do Interu Mediolan. Niedzielne starcie z Frosinone było jego 34 spotkaniem, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Ma na swoim koncie cztery gole i trzy asysty.

Napoli - Frosinone 2:2 (1:0)

Gole: Matteo Politano 16, Victor Osimhen '63 - Walid Cheddira '50' 73

czerwona kartka: Mario Rui'90+8 (Napoli)