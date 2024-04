Szczęsny złamał nos w dwóch miejscach. Juventus przekazał najnowsze wieści

Derby Turynu (z wł. Derby della Mole) w 32. kolejce Serie A zakończyły się bezbramkowym remisem. Pod koniec spotkania doszło do starcia Wojciecha Szczęsnego z Adamem Masiną. Defensor Torino uderzył bramkarza Juventusu łokciem, a na twarzy Szczęsnego pojawiła się krew. Ostatecznie Polak dograł mecz do końca, więc na boisku nie musiał się pojawiać Mattia Perin. - Myślę, że jego nos jest złamany w dwóch miejscach i nastawią go jutro rano - przekazał Massimiliano Allegri, trener Juventusu, tuż po zakończeniu spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Feio mówi o konfliktach z sędziami. "To są konkrety"

Szczęsny już po operacji. Chce wrócić jak najszybciej do gry

Juventus przekazał w komunikacie, że Szczęsny przeszedł operację złamanych kości nosowych podczas wczorajszego wieczora. Zabieg przeprowadzony przez dr. Libero Tubino zakończył się pełnym sukcesem. Klub podaje, że Szczęsny zostanie wypisany ze szpitala w niedzielę rano, a jego stan będzie codziennie monitorowany przez lekarzy Juventusu. To zatem wyklucza ewentualną dłuższą absencję Szczęsnego w ligowych rozgrywkach. Najpewniej Szczęsny będzie grał w kolejnych meczach ze specjalną maską.

Dodatkowe informacje w tej sprawie podał Łukasz Wiśniowski podczas programu "Pogadajmy o piłce" na kanale YouTube "Meczyków". - Wczoraj Wojtek faktycznie cierpiał, natomiast był bardzo pozytywnie nastawiony wobec tego, co za chwilę się wydarzy. Nie jest zagrożony jego udział w EURO 2024. Przerwa będzie prawdopodobnie bardzo krótka - przekazał dziennikarz. Szczęsny chce wystąpić już w piątkowym meczu Juventusu przeciwko Cagliari Calcio.

Poza rywalizacją z Cagliari Juventus zagra jeszcze w tym sezonie ligi włoskiej z Milanem (28.04), Romą (05.05), Salernitaną (12.05), Bologną (19.05) oraz Monzą (26.05). Poza tym zespół prowadzony przez Massimiliano Allegriego jest w grze o awans do finału Pucharu Włoch i zagra rewanż z Lazio we wtorek 23 kwietnia. Pierwszy mecz zakończył się wygraną 2:0 Juventusu po golach Federico Chiesy oraz Dusana Vlahovicia.

Po remisie w derbach Turynu Juventus zajmuje trzecie miejsce w Serie A z 63 punktami i traci 19 do prowadzącego Interu Mediolan. Przewaga turyńczyków nad czwartą Bologną wynosi cztery punkty.