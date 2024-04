Saudyjczykom ciągle mało! Niespodziewane wieści. Chcą przejąć włoskiego giganta

Bezapelacyjnie Inter rozgrywa wyśmienity sezon. Choć nie udało mu się pokonać Atletico w 1/8 finału Ligi Mistrzów, a ponadto wyeliminować Bolonii w Pucharze Włoch, to wszystko wskazuje na to, że do wygranego w styczniu Superpucharu Włoch dołoży tytuł mistrza kraju. Byłby to zatem powrót Interu na szczyt po trzech latach i dodatkowo rewanż na AC Milanie za sezon 2021/22, gdy przegrał mistrzostwo o dwa punkty. Jak się okazuje, w klubie może dojść niebawem do dużych zmian.

Sensacyjne wieści ws. Interu. Saudyjczycy chcą przejąć klub

Spekulacje na temat przejęcia Interu przez Saudyjczyków pojawiły się po raz pierwszy w grudniu 2021 roku, kiedy w związku z problemami chińskiego Suning Commerce Group, uważano, że jego udziały może wykupić Saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych (PIF). Ostatecznie Suning wzięło pożyczkę od firmy Oaktree, którą zobowiązało się uregulować do 20 maja 2024 roku.

Wszystko wskazuje jednak na to, że pieniądze nie wpłyną na konto firmy. Tym samym amerykański fundusz rozważa przejęcie Interu i według "Corriere dello Sport" chce go sprzedać. Dziennik "Repubblica" podał w sobotę, że nieoczekiwanie pojawił się zainteresowany kupiec z Arabii Saudyjskiej. Nie chodzi jednak o PIF, a "bogatą rodzinę królewską", która zdecydowała się nawiązać kontakt.

Ile wynosi zadłużenie Interu wobec Oaktree? Właściciel klubu próbuje przekonać firmę

Zadłużenie firmy Suning wobec Oaktree wynosi obecnie 275 mln euro plus 75 mln odsetek. "Corriere dello Sport" podaje, że właściciel Interu Steven Zhang Jr. zaoferował już natychmiastową spłatę 100 mln euro, ale jednocześnie poprosił o przedłużenie terminu spłaty reszty pieniędzy do maja 2026 lub 2027 roku. Dodatkowo zaproponował podniesienie oprocentowania odsetek do 16 proc. (45 mln rocznie). Gdy Oaktree odrzuciło ofertę, biznesmen przedstawił nową - podniesienie stopy procentowej do 20 proc. (ok. 60 mln rocznie).

Choć spodziewano się, że wskutek braku potencjalnych kupców firma zaakceptuje propozycję, to okazało się inaczej. Oaktree obawia się, że wartość klubu może spaść, dlatego nie chce zgodzić się na przedłużenie terminu pożyczki. Żadna decyzja nie została jeszcze podjęta, natomiast negocjacje będą toczyć się w najbliższych dniach.

Po 31. kolejkach Serie A Inter zajmuje pozycję lidera tabeli z dorobkiem 82 punktów. Drugi jest AC Milan (68 pkt), a trzeci Juventus (62 pkt). Do końca sezonu pozostało siedem spotkań, a najbliższe piłkarze Simone Inzaghiego rozegrają w niedzielę 14 kwietnia, kiedy na własnym stadionie zmierzą się z Cagliari.