Gwiazda Serie A zszokowała po meczu. "Nie chcę ani jednego euro więcej"

To słodko-gorzki sezon dla Lazio. Klub zdołał zagrać w 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale tam przegrał 1:3 w dwumeczu z Bayernem Monachium. Lazio walczy też o finał Pucharu Włoch, natomiast musi odrobić stratę z pierwszego meczu przeciwko Juventusowi (0:2). Rozgrywki na ławce trenerskiej rzymian rozpoczynał Maurizio Sarri, ale trener podał się do dymisji po marcowej porażce 1:2 z Udinese Calcio. Teraz za wyniki Lazio odpowiada Igor Tudor.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener Legii mówi wprost. "Nie ucieknę od tego"

Lazio notuje słabsze wyniki w Serie A. Obecnie zajmuje siódme miejsce z 49 punktami i traci sześć do piątej Romy. Ta pozycja może gwarantować udział w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Na początku 32. kolejki Serie A Lazio wygrało 4:1 z Salernitaną po dublecie Felipe Andersona i trafieniach Matiasa Vecino oraz Gustava Isaksena.

Gwiazda Lazio zszokowała. "To właściwy moment na rozstanie"

Tuż po meczu przed kamerami telewizji DAZN stanął Luis Alberto. Hiszpan zaskoczył wszystkich i mówił wprost o swoim odejściu z Lazio po zakończeniu rozgrywek. - Za mną kilka trudnych tygodni. Jak będzie dalej wyglądał projekt Lazio? Nie wiem, ale wiem, że to mój ostatni sezon tutaj. Nie chcę brać ani jednego euro więcej od Lazio, poprosiłem władze o rozwiązanie kontraktu. Kolejne cztery lata mojej pensji zostawię dla innych. Nadszedł na to czas, to właściwy moment na rozstanie - powiedział.

- Gwizdy ze strony kibiców? To normalne, sezon nie jest najlepszy w naszym wykonaniu, przegraliśmy też derby. Dzisiaj potrzebowaliśmy wygranej i daliśmy sygnał do walki o Ligę Mistrzów - dodał Alberto. A jak jego słowa o odejściu komentował trener? - Nie chcę zabierać głosu w tej sprawie. To jest między nim a klubem - stwierdził Tudor. Alberto strzelił cztery gole i zanotował osiem asyst w 39 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach.

Słowa Alberto mogą być o tyle zaskakujące, ponieważ w październiku zeszłego roku zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Lazio do czerwca 2027 r. Alberto gra w barwach Lazio od sierpnia 2016 r., kiedy to odszedł za cztery mln euro z Liverpoolu. To z Hiszpanem w składzie rzymianie wygrali Puchar Włoch i dwa krajowe Superpuchary. Przed transferem do Lazio Alberto reprezentował takie kluby, jak Sevilla (2010-2013), rezerwy Barcelony (2012-2013), Liverpool (2013-2016), Malagę (2014-2015) oraz Deportivo La Coruna (2015-2016).

W kolejnym ligowym meczu Lazio zagra na wyjeździe z Genoą. To spotkanie odbędzie się w przyszły piątek o godz. 18:30.