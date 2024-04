"Corriere dello Sport" przekazało świetne wieści w sprawie Zielińskiego

Piotr Zieliński zdobył cudowną bramkę w zeszłotygodniowym meczu Monza - Napoli. W 61. minucie huknął sprzed pola karnego, a piłka po odbiciu od poprzeczki wpadła do bramki rywali. Pomocnik znacznie przyczynił się do imponującego powrotu swojej drużyny, która jeszcze do przerwy przegrywała na stadionie przeciwników. Ostatecznie Napoli wygrało 4:2.

Napoli będzie stawiało na Piotra Zielińskiego? Media nie mają wątpliwości

Według mediów ostatni udany występ Zielińskiego sprawił, że wróci on do wyjściowego składu Napoli na dłużej. Przypomnijmy, że wiosną nie został zgłoszony do Ligi Mistrzów, a w lidze sporo spotkań zaczął z ławki rezerwowych. Taka decyzja sztabu była spowodowana zapowiadanym odejściem piłkarza z Neapolu.

Jak czytamy w "Corriere dello Sport", Polak rozpocznie najbliższy mecz z Frosinione w wyjściowej jedenastce. Najprawdopodobniej zostanie ustawiony jako środkowy pomocnik, grając u boku Stanislava Lobotki i Franka Anguissy. Z kolei na ławce zasiądzie Hamed Junior Traore, co jest pokłosiem zwyżkującej formy Polaka w ostatnim czasie.

Powrót Piotra Zielińskiego do regularnych występów to znakomite wieści dla Michała Probierza, ale także polskich kibiców w kontekście rozpoczynającego się za dwa miesiące Euro 2024. Taki obrót spraw oznacza, że pomocnik pojedzie do Niemiec, mając na koncie regularne występy i będąc w rytmie meczowym, co może odegrać ważną rolę w reprezentacji. Przypomnijmy, że grupowymi rywalami Polaków na czempionacie będą Holendrzy, Francuzi i Austriacy. Pierwszy mecz Biało-Czerwoni rozegrają 16 czerwca.