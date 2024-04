Wielki zwrot w transferze Osimhena! Jednak nie Chelsea. 120 milionów euro na stole

Chociaż Victor Osimhen nie błyszczy już tak jak w poprzednim sezonie, to wciąż jest napastnikiem, który budzi potężne zainteresowanie największych klubów Europy. I wszystko wskazuje na to, że Nigeryjczyk już za kilka miesięcy opuści Neapol.

Piłkarzem od blisko roku bardzo interesuje się Chelsea. Klub ze Stamford Bridge oraz trener Mauricio Pochettino widzą w Osimhenie nie tylko lidera ataku, ale i całej drużyny. 25-latek porównywany był nawet do legendy Chelsea i swojego idola - Didiera Drogby - który osobiście miał namawiać zawodnika Napoli na przenosiny do Londynu.

Długo wydawało się, że Osimhen ostatecznie trafi właśnie na Stamford Bridge. W środę "La Gazzetta dello Sport" informowała nawet, że jeszcze w tym tygodniu miało dojść do spotkania przedstawicieli Chelsea z agentami piłkarza.

Innego zdania jest "Il Mattino". Zdaniem tego dziennika Osimhen odejdzie latem z Napoli, ale nie wyjedzie do Londynu, a do Paryża. Napastnik miałby zostać zawodnikiem Paris Saint-Germain, gdzie zastąpiłby Kyliana Mbappe, który jest o krok od transferu do Realu Madryt.

Osimhen krok od PSG

O transferze do PSG miały zdecydować dwie kwestie. Pierwszą z nich były dobre relacje właściciela Napoli - Aurelio De Laurentiisa - z prezesem PSG - Nasserem Al-Khelaifim. Druga to oczywiście pieniądze. Według "Il Mattino" Francuzi zapłacą za piłkarza aż 120 mln euro!

Osimhen, którego umowa z Napoli wygasa w czerwcu 2026 r., ma podpisać czteroletni kontrakt i zarabiać ponad 13 mln euro rocznie. Ponadto Nigeryjczyk ma otrzymać pozwolenie na zarządzanie prawami do własnego wizerunku, co przyniesie mu kolejne duże zyski.

Osimhen trafił do Napoli latem 2020 r. z francuskiego Lille. Włosi zapłacili za zawodnika aż 70 mln euro, co do dziś jest najwyższą transakcją w historii klubu. W 127 meczach Nigeryjczyk strzelił 73 gole i miał 18 asyst.

W poprzednim sezonie Osimhen poprowadził Napoli do mistrzostwa Włoch. Nigeryjczyk został wybrany najlepszym napastnikiem sezonu oraz najlepszym zawodnikiem 2023 r.