Złe wieści ws. Milika. Informacje Włochów nie zostawiają złudzeń

Arkadiusz Milik rozgrywa słaby sezon w Juventusie. Dotychczas zagrał w 28 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobył sześć bramek (w tym tylko trzy w Serie A) i miał jedną asystę. - Chociaż na początku stycznia Milik błysnął hat-trickiem z Frosinone (4:0) w Pucharze Włoch, to w jego przypadku była to tylko miła odmiana od codziennej szarówki. Niedawna bramka z Atalantą w Serie A była jego pierwszym ligowym trafieniem od początku października. Marna forma zepchnęła Milika na boczny tor nie tylko w Juventusie, ale też w reprezentacji Polski, do której nie dostał powołania na dwa ostatnie zgrupowania - pisał tydzień temu Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

Złe wieści ws. Milika. Hit nie dla Polaka

- Wybór Juventusu przez Arka był błędem. Nie byłbym pewny, że Milik na 100 proc. będzie graczem Juventusu w kolejnym sezonie. Zwłaszcza że może dojść do zmiany trenera - mówił Sport.pl jeden z uznanych włoskich dziennikarzy.

Teraz włoskie media pisały, że Milik może odejść do Premier League. - Niedawno napastnik zmienił agencję menedżerską. Do tej pory jego interesy reprezentowała marka F-MG.COM. Kilka dni temu związał się z CAA Stellar. W związku z tym "La Gazzetta dello Sport" wieszczy rychły transfer Polaka. Włosi twierdzą, że przeniesie się do Premier League, ponieważ nowa agencja Milika jest liderem na tamtejszym rynku, a sam Polak nigdy nie ukrywał, że chciałby spróbować sił w Anglii - pisał Michał Salamucha ze Sport.pl.

Na razie jednak Milik musi wrócić do zdrowia. 72-krotny reprezentant Polski ostatni mecz rozegrał 10 marca w Serie A w zremisowanym u siebie 2:2 starciu z Atalantą i zdobył nawet gola. Potem nie grał z powodu kontuzji mięśnia uda. Opuścił trzy starcia ligowe: z Genoą, Lazio i Fiorentiną oraz pierwszy półfinał Pucharu Włoch (Juventus wygrał u siebie z Lazio 2:0).

Włoskie media informują, że Polak wkrótce nie wróci do gry i raczej nie wystąpi w najbliższych ligowych derbach z Torino (sobota, godz. 18). "Calciomercato.com" pisze, że Milik ciągle nie jest gotowy do gry w 100 proc. - Polak dziś [w środę - red.] nadal pracował indywidualnie i jest mało prawdopodobne, że uda mu się zregenerować siły przed derbami Turynu - piszą Włosi.

Arkadiusz Milik jest piłkarzem Juventusu od sierpnia 2022 r. Zagrał 67 spotkań, zdobył 15 goli i miał dwie asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2026 r.

Juventus po 31 kolejkach zdobył 62 punkty i jest na trzecim miejscu w Serie A. Do wicelidera Milanu - traci sześć punktów, a do Interu aż 20.