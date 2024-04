Wielkie poruszenie. Włosi piszą o geście Zielińskiego. Oto co zrobił w czasie meczu

Ostatnie tygodnie były fatalne dla SSC Napoli, które od czterech spotkań poszukiwało zwycięstwa. W dodatku odpadli w 1/8 finału Ligi Mistrzów, przegrywając z Barceloną. Ligowe starcie z Monzą było okazją na poprawę humorów w Neapolu. Ostatecznie ustępujący mistrzowie Włoch wygrali 4:2, a jedną z bramek zdobył Piotr Zieliński.

Piotr Zieliński potwierdził przywiązanie do Neapolu. Ten gest mówi wszystko

Dla Zielińskiego mecz z Monzą był niezwykle emocjonalny. Polak zdobył pierwszą bramkę od września i potwierdził, że wciąż jest ważną postacią drużyny. Po straconym golu na 3:2 pokazał też, że mimo tego, że niebawem odejdzie z klubu, wciąż jest z nim bardzo związany emocjonalnie.

Pomocnik po straconej bramce przez Napoli przykląkł na murawie i schował twarz w dłoniach. "Był autorem niesamowitego gestu, który wiele mówi o stanie psychicznym neapolitańskiej grupy" - czytamy we włoskich mediach.

Portal arenanapoli.it zauważył, że gest Zielińskiego wiele mówi o jego związaniu z drużyną. "Niewielu to zauważyło, ale po raz kolejny podkreśla to jego wielkie przywiązanie do barw Azzurri" - napisano.

Piotr Zieliński latem najprawdopodobniej zostanie piłkarzem Interu Mediolan. Dołączy do zespołu na zasadzie wolnego transferu, a oficjalne przedstawienie w nowych barwach nastąpi po wygaśnięciu jego umowy z Napoli. Polak trafił do Neapolu w sierpniu 2016 roku. Nie dziwi więc jego przywiązanie do klubu i jego kibiców. Dotychczas rozegrał 362 mecze w barwach włoskiego klubu, zdobył 51 bramek i zanotował 46 asyst.

W tabeli Serie A Napoli zajmuje obecnie siódme miejsce (48 pkt). Prowadzi Inter z dorobkiem 82 punktów. W najbliższy weekend Piotr Zieliński i spółka zagrają z Frosinone Calcio (14 kwietnia, godz. 12.30).