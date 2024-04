Zieliński wybrał potwora. Ale miazga. Wyczyn, którego nikt nie dokonał

Piotr Zieliński od 2016 roku gra dla Napoli, ale przed nim ostatnie mecze w barwach tego klubu. Wiadomo, że kontrakt pomocnika nie zostanie przedłużony. Ma on jednak pozostać na Półwyspie Apenińskim, gdzie jest niezwykle ceniony. Chętny na jego usługi jest Inter Mediolan.

Co za seria. Zieliński zagra w zespole potwora

Skalę dominacji Interu Mediolan pokazuje fakt, że po 26 kolejkach zgromadził on aż... 82 punkty. Na ten dorobek złożyło się 26 zwycięstw, pięć remisów i zaledwie jedna porażka. Simone Inzaghi nie dał żadnych szans lidze i choć formalnie mediolańczycy nie są jeszcze mistrzem, to trudno przypuszczać, by ich derbowy rywal - AC Milan - odrobił czternastopunktową stratę.

Dodatkowo, jak wyliczył statystyczny profil OptaPaolo Inter stał się autorem niesamowitego rekordu. W ostatnim meczu 31. kolejki podejmował Udinese. I choć od 40. minuty przegrywał po golu Lazara Samardzicia, to dzięki trafieniom Hakana Calhanoglu i Davide Frattesiego już z doliczonego czasy gry, to wygrał 2:1.

- Dzięki bramce Hakana Calhanoglu Inter stał się pierwszą drużyną w historii Serie A, która zdobywała gola w każdym z pierwszych 31 meczów rozegranych w jednym sezonie. Historyczny - czytamy na portalu X.

Inter ma najwięcej punktów i zwycięstw, ale i strzelonych goli - aż 75. Może się pochwalić też najlepszą defensywą. Bramkarze mediolańczyków przepuścili tylko 15 goli. Napoli - obecny klub Zielińskiego - traci do lidera aż 34 punkty.

Polski pomocnik rozegrał w tym sezonie 33 mecze we wszystkich rozgrywkach. Zdobył cztery gole i zanotował dwie asysty. Kolejne spotkanie neapolitańczyków już 14 kwietnia. Zagrają z Frosinone.