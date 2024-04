Inter nie mógł lepiej wybrać. Już zacierają ręce na przybycie Zielińskiego

Piotr Zieliński odejdzie latem z Napoli i przeniesie się do Interu Mediolan. Oficjalne ogłoszenie tego transferu jest tylko kwestią czasu. Poza Polakiem do Mediolanu za darmo trafi również Mehdi Taremi. Transfery te skomentował były piłkarz Riccardo Montolivo. I pochwalił Inter za takie wzmocnienia. - Polak to świetny zawodnik - przyznał w rozmowie z DAZN.

