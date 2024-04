Arcydzieło. Zobaczyli, co zrobił Piotr Zieliński. Teraz chcą transferu. "Ślinka cieknie"

Ostatnie miesiące nie są łatwe dla Piotra Zielińskiego, który po ośmiu latach gry w SSC Napoli zdecydował się odejść z klubu z końcem czerwca wraz z wygaśnięciem kontraktu. To zdecydowanie osłabiło pozycję w drużynie 28-latka. Zaczął grać coraz mniej, w dodatku zwykle prezentował się bardzo słabo. Został także wyrejestrowany z rozgrywek Ligi Mistrzów i w dwumeczu w 1/8 finału z FC Barceloną nie mógł nawet zasiąść na ławce rezerwowych.

W Mediolanie już nie mogą się doczekać Zielińskiego. "Ślinka cieknie"

W niedzielnym starciu ligowym z Monzą Zieliński wyszedł w podstawowym składzie i oczarował wszystkich swoim kapitalnym golem z dystansu. W 61. minucie przymierzył lewą nogą zza pola karnego. Piłka jeszcze odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki. Zieliński kilka minut później opuścił murawę, a Napoli wygrało 4:2. To był pierwszy ligowy gol 28-latka od września ubiegłego roku. Włoski dziennikarz Fabio Caressa stwierdził, że wyrejestrowanie Zielińskiego z Ligi Mistrzów było "golem samobójczym" Napoli.

Wyjątkowej urody trafienie nie umknęło także fanom Interu Mediolan, do którego polski pomocnik ma trafić latem. "Są tacy, którym już ślinka cieknie na myśl o nim w ustawieniu 3-5-2 Inzaghiego. Bramka strzelona Monzy to niesamowite arcydzieło" - czytamy na portalu internews.it. "Wydaje się, że rozgrzewa silniki przed nową przygodą z Nerazzurri" - żywią się nadzieją, podkreślając, że obecnie w drugiej linii Interu brakuje zawodnika z dobrym uderzeniem z dystansu. "Po wycofaniu się Calhanoglu do pozycji rozgrywającego potrzebujemy takiego pomocnika" - stwierdzili. "Zieliński dołożył perłę" - tak za to opisuje to trafienie portal fcinter1908.it. "Bramka otwierająca oczy" - to już z kolei ilinterista.it.

Sytuacja Napoli w lidze wciąż jest trudna. Po 31. kolejkach zajmują siódme miejsce, ale strata do wyprzedzającej ich Atalanty wynosi już raptem tylko dwa punkty. Natomiast Inter jest liderem ze sporą przewagą i nikt nie zagrozi mu w zdobyciu scudetto.