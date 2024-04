Włoski dziennikarz miażdzy Napoli po tym, co zrobił Piotr Zieliński. "Gol samobójczy"

Piotr Zieliński w ostatnich tygodniach gra zdecydowanie mniej z powodu nieprzedłużenia kontraktu z Napoli, co skutkuje jego odejściem latem. Polski pomocnik dał jednak o sobie znać, strzelając pięknego gol w starciu z Monzą. To jego pierwsze ligowe trafienie od września ubiegłego roku. W telewizji Sky Sport zauważono, że skreślenie Zielińskiego z listy zawodników uprawnionych do gry w Lidze Mistrzów, było "golem samobójczym" ze strony Napoli.

