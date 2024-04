Co za hit! To on będzie nowym trenerem Szczęsnego i Milika. Objawienie sezonu

Juventus w obecnym sezonie występuje wyłącznie w rozgrywkach krajowych. Przez długi czas liczył się w walce o mistrzostwo Włoch, lecz po serii ostatnich wpadek (zaledwie siedem punktów w dziewięciu meczach) spadł na trzecie miejsce w tabeli - do prowadzącego Interu traci aż 20 punktów. To może doprowadzić do dużych zmian.

Juventus będzie miał nowego trenera. "Chce rozpocząć nowy cykl"

Coraz więcej spekuluje się o rozstaniu z Massimiliano Allegrim, pracującym w Turynie od 2021 r. (to jego drugi pobyt w tym klubie). Na początku kwietnia poinformował o tym dziennikarz Michele Criscitiello, który wskazywał, że następcą 56-latka zostanie Thiago Motta. Sprawa wydaje się być na coraz bardziej zaawansowanym etapie.

Zdaniem włoskiego portalu Calciomercato.com zmiana szkoleniowca jest w zasadzie przesądzona. "O ile nie dojdzie do sensacyjnych zwrotów akcji, Allegri zakończy swoją przygodę na ławce rezerwowych Juventusu po zakończeniu sezonu. Giuntoli (Cristiano, dyrektor techniczny - red.) chce rozpocząć nowy cykl z trenerem, który imponuje swoimi pomysłami taktycznymi i ceni młodych ludzi, takim jak Thiago Motta" - czytamy.

"Kontakty pomiędzy Giuntolim a otoczeniem Motty trwają od kilku tygodni i doprowadziły do punktu zwrotnego: strony osiągnęły już zasadniczo porozumienie" - przekazano. Dodano, że 41-latkiem interesują się również Milan czy kluby zagraniczne. Zdaniem dziennikarza Alfredo Pedulli chciałby go Manchester United.

Thiago Motta ma zostać trenerem Juventusu. W Bologny robi furorę

Motta obecnie pracuje w Bologny, gdzie trenuje Łukasza Skorupskiego oraz Kacpra Urbańskiego. Prowadzona przez niego drużyna spisuje się rewelacyjnie, na siedem kolejek przed końcem sezonu ma 58 punktów i zajmuje czwarte miejsce, dające awans do Ligi Mistrzów. Do trzeciego Juventusu traci zaledwie punkt (choć turyńczycy mają jeden mecz rozegrany mniej). W przeszłości 41-latek prowadził Spezię (2021-2022), Genoę (2019) i zespół U-19 PSG (2018-2019).

Motta miał również imponującą karierę piłkarską. Występował m.in. w FC Barcelonie, Atletico Madryt, Interze Mediolan czy PSG, z którymi święcił wiele triumfów, choćby w Lidze Mistrzów (wygrał ją z Barceloną i Interem). Występował w reprezentacjach Brazylii (dwa mecze) oraz Włoch (30 występów), z tą drugą w 2012 r. został wicemistrzem Europy.